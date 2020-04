DC Comics va reprendre la livraison de nouveaux numéros la semaine prochaine

Cela a été une sécheresse le mois dernier en termes de matériel de bande dessinée, mais DC Comics cherche à résoudre ce problème à partir de la semaine prochaine. DC a annoncé qu’il commencerait à expédier de nouveaux numéros à partir du 28 avril dans les magasins de détail en activité. Il s’agit des premières bandes dessinées expédiées pour l’un ou l’autre des «Big Two» depuis que Diamond Comic Distributors a cessé de les expédier fin mars en raison de préoccupations concernant la pandémie de COVID-19.

L’annonce de DC note qu ‘”après avoir sondé plus de 2 000 magasins aux États-Unis et au Canada, il est devenu clair que de nombreux propriétaires de magasins de bandes dessinées trouvent des moyens nouveaux et créatifs de fournir des livres aux fans qui les souhaitent.” L’éditeur utilisera d’autres expéditeurs pour livrer les bandes dessinées aux magasins en activité; vous pouvez vérifier avec votre détaillant local et visiter le localisateur de bandes dessinées ici pour voir quels magasins peuvent porter les titres.

Au cours des dernières semaines, plusieurs histoires de bandes dessinées sont restées ouvertes en offrant une livraison en bordure de rue et d’autres options de ce type sur le dos. Le calendrier des titres DC disponibles, qui seront également disponibles à l’achat numérique chez les détaillants numériques participants, sont les suivants:

Nouvelles bandes dessinées:

* Batman # 89 (3e impression)

Avec la première apparition de Punchline!

* Daphne Byrne # 4

Daphné gagne un nouvel allié alors qu’elle continue de lutter avec les forces malveillantes en elle.

* Le rêve # 20

L’incroyable finale de l’épopée de Si Spurrier et Bilquis Evely de l’univers Sandman!

* Nightwing # 70 (2e impression)

Le Clown Prince of Crime vient à Ric Grayson et Bludhaven dans ce prélude à The Joker War!

* Batman GIANT # 4

Des histoires classiques du monde de The Dark Knight, ainsi qu’un tout nouveau chapitre de l’histoire originale «Concrete Jungle», de Mark Russell (Exit Stage Left: The Snagglepuss Chronicles) et Ryan Benjamin!

* Batman et les étrangers # 12

DC Super Stars # 17 (Édition fac-similé)

* Le Flash # 753

* The Green Lantern Season Two # 3

* Hawkman # 23

* Maison des murmures # 20

* Joker / Harley: Criminalité mentale # 4

* Harley Quinn # 72

* Justice League # 44

* Odyssey de Justice League # 20

* Lois Lane # 10

* Metal Men # 6