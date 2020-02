DC Comics vient de transformer Batman en monstre sociopathe

Batman en dépit d’être l’un des meilleurs héros de DC Comics Il a un côté sombre qui se révèle parfois au monde.

Attention SPOILERS de la bande dessinée Green Lantern: Blackstars numéro 3 par Grant Morrison, Xermanico, Steve Oliff et Liam Sharp et Comics d’action numéro 1019 par Brian Michael Bendis, John Romita Jr, Klaus Janson et Brad Anderson. Batman il montre parfois peu stable dans DC Comics, puisque le traumatisme de son passé a transformé ce riche héritier en un juge qui met fin au crime la nuit.

L’histoire de Green Lantern: Blackstars numéro 3 ils se déroulent dans un univers DC Comics alternatif où le Green Lantern Corps n’a jamais existé et à la place les Blackstars agissent à la place comme des artisans de paix galactiques impitoyables. A la fin de la mini-série, Hal jordanie Il a recruté le fils de Superman, Jonathan Kent, pour sa cause, ce qui oblige Superman à rallier ses alliés pour un assaut total contre les Blackstars.

Jonathan tue son père et le reste des héros de la Terre tombent également.

Les Blackstars apportent alors leur forme impitoyable de paix sur Terre. Le monde qu’ils croient en l’absence des héros de la Terre est un monde sans argent ni propriété, et semble presque une utopie où les ressources et le bonheur sont partagés par tous les humains. Cependant, certains des personnages les plus célèbres de DC Comics Ils n’aiment pas seulement ce qui se passe. Batman rejoint Lex Luthor, Catwoman et Aquaman pour former une résistance contre les Blackstars, ils les décrivent comme des «hommes riches, intellectuels ou auteurs solitaires». Mais à Bruce Wayne Ils le considèrent directement comme un “monstre sociopathe”, qui ne veut pas renoncer à son pouvoir pour un monde dans lequel tous les êtres humains sont égaux.

Blackstars a déjà critiqué certaines parties du genre super-héros.

Surtout à travers la représentation de Morrison des différentes vues de Superman et Jonathan, et c’est aussi l’expression de ce point de vue critique. L’une des phrases clés que Morrison utilise pour souligner cela vient à la fin de sa description de ceux comme Batman Ils résistent aux Blackstars en disant qu’ils “se battaient pour leur droit de rester les mêmes pour toujours dans un monde en mutation”.

Un thème similaire se trouve dans Bandes dessinées # 1019, qui voit le méchant Leviathan se référer à la Justice League comme les défenseurs du statu quo. Fondamentalement, il dit que dans leur rôle de défenseurs, ils ne font rien pour promouvoir un changement positif et servent plutôt à protéger les systèmes qui oppriment les faibles et soutiennent les puissants. La critique du Léviathan s’accompagne également d’une utopie, Île du Léviathan, qui décrit comme un monde meilleur.

Cette idée partagée entre Green Lantern: Blackstars et Action Comics Il sert à la fois à critiquer le statu quo des histoires de DC Comics et au statu quo du monde réel. Batman Il se situe parfaitement entre le lien de ces deux, car il s’agit d’un personnage de base du statu quo de la bande dessinée et d’un excellent exemple fictif d’une figure avec beaucoup d’argent qui ne s’intéresse que superficiellement au bien public.

Il n’est pas toujours bon de tout laisser pareil.

Cette idée de Batman C’est presque un cliché pour le moment, ce qui soulève la question de savoir pourquoi il n’utilise pas sa vaste fortune pour nourrir les affamés, loger les sans-abri ou financer des recherches médicales vitales. Ouais Bruce Wayne Cela donne vraiment la priorité à son besoin d’être Batman et à sa violente guerre contre le crime plutôt qu’aux besoins sociaux plus larges, il peut être aussi sociopathe que les méchants avec lesquels il lutte.

La réponse peut être qu’il a besoin du crime pour continuer parce que sans le crime il n’y a pas de Batman à combattre et sans Batman, qui est Bruce Wayne? Au lieu d’être une affaire de justice, sa croisade avec cape a toujours été pour lui.

Previous articleSam Raimi pourrait diriger Doctor Strange 2

Il a étudié la performance audiovisuelle des émissions et de la télévision à la Fondation pour l’enseignement de l’audiovisuel. Il a complété un Master en Design Graphique et 3D.