DC fait un don de 250 000 $ à des détaillants de bandes dessinées

DC Comics s’est avéré être affecté par la propagation de la pandémie de coronavirus comme toute autre société de divertissement, mais fait sa part en faisant don de 250000 $ à la Book Industry Charitable Foundation, dans le but d’aider à soutenir les détaillants de bandes dessinées en difficulté au milieu de la pandémie COVID-19.

BINC est un organisme à but non lucratif 501 (c) (3) dont l’objectif déclaré est d’aider les libraires – y compris les détaillants de bandes dessinées – et leurs employés en cas de besoin. Qu’il s’agisse d’aider à couvrir les frais funéraires après la mort d’un être cher, d’aider un détaillant à payer ses frais médicaux ou son loyer, ou même de soulager un libraire souffrant d’une infestation de punaises de lit, BINC a tout vu et tout fait. Mais en raison de la pandémie, ils ont reçu plus de demandes que jamais et ont besoin d’aide plus que jamais. La plupart des magasins de détail ayant fermé leurs portes au public, d’innombrables libraires et vendeurs de bandes dessinées sont actuellement sans emploi et beaucoup contactent BINC.

Selon WarnerMedia, qui a publié un communiqué de presse lisant: “En réponse à la crise COVID-19 en cours et à son impact sur le marché direct de la bande dessinée, DC fait un don de 250 000 $ à la Book Industry Charitable Foundation (BINC) pour soutenir la bande dessinée les détaillants et leurs employés pendant cette période de difficultés et au-delà. ” Mais ce n’est pas seulement DC Entertainment dans son ensemble qui essaie de faire la différence. Artiste emblématique et actuel directeur créatif de DC Comics, Jim Lee a récemment annoncé sur son Instagram qu’il vendrait chaque jour un croquis original pendant 60 jours consécutifs, ce qu’il a commencé à faire le 1er avril. Les profits iront aux magasins de bandes dessinées en difficulté et le vainqueur de chaque jour pourra choisir le personnage de DC que Lee dessine ensuite.

DC est loin d’être la seule entreprise médiatique à essayer de changer. Nintendo a récemment fait don de près de 10 000 masques de ventilation aux premiers intervenants en Amérique du Nord. Le développeur Rockstar a récemment annoncé qu’il reverserait 5% de tous les revenus générés par Grand Theft Auto Online et Red Dead Online aux efforts de secours. Même la star de Deadpool, Ryan Reynolds, a récemment annoncé que lui et sa femme Blake Lively avaient fait un don de 1 million de dollars à la cause (alors que, à la manière de Reynolds, il s’agissait également d’un coup pas trop subtil contre le frénemy Hugh Jackman).

J’espère que le don de 250 000 $ de DC se révélera incroyablement utile et il sera également intéressant de voir à quoi s’ajouteront les enchères de Lee une fois le marathon de deux mois terminé. Quoi qu’il en soit, alors que Batman et Superman sont des œuvres de fiction, tout cela prouve que les héros de DC ne se limitent pas aux pages de leurs livres. Si vous souhaitez aider à soutenir les efforts de la Book Industry Charitable Foundation, veuillez visiter bincfoundation.org et cliquer sur le lien “Support Booksellers” sur la page de destination.

