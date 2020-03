DC présente le terrible nouvel allié de Batman qui rit

La bataille finale de Lex Luthor contre le Batman qui rit est terminée, mais la vraie torsion vient après elle

Dans le cadre de ses machinations pour l’univers DC, The Laughing Batman a propagé l’infection dans tout l’univers DC, incitant de nombreux héros à se transformer en leurs formes les plus sombres et à faire partie de leurs alliés. Les choses n’ont fait qu’empirer avec la plupart des héros occupés ou, dans certains cas, même infectés. Alors qu’Apex Lex Luthor et le Batman riant se préparaient pour leur bataille finale, ils ont tous deux utilisé des plans et des plans différents l’un contre l’autre depuis un certain temps.

Dans Année du méchant: Hell Arisen n ° 4Ces efforts s’intensifient avec une bataille finale qui ne laisse qu’un seul méchant debout. À la fin de l’histoire, Lex Luthor a non seulement arrêté cette version maléfique de Batman, mais a guéri tous les héros infectés. Cependant, la victoire de Luthor est, car Batman, en riant, a apparemment prévu cette éventualité tout le temps.

Luthor a passé une grande partie de la Année du méchant: Hell Arisen essayant de comprendre comment arrêter Batman qui rit et ses héros infectés. En plus d’essayer de comprendre comment vaincre l’infection grâce à ses connaissances approfondies, Luthor a également rassemblé plusieurs de ses camarades méchants pour vaincre ses ennemis. Pendant ce temps, il a été révélé que le tordu Bruce Wayne a utilisé sa propre connexion au Dark Multiverse comme source d’énergie pour infecter de nombreux héros. Les forces rassemblées des deux méchants se battent essentiellement pour s’arrêter, tandis que Luthor et le Batman rieur s’affrontent. Initialement, la paire semble être en mesure de contrer incroyablement bien, chacune de leurs attaques se contrecarrant à son tour.

Mais Batman, qui rit, devient apparemment trop arrogant et essaie de réduire la distance pour tuer Luthor au lieu de Supergirl en utilisant sa vision de la chaleur pour brûler Lex à mort. Cela donne à Luthor une chance d’injecter le Batman qui rit avec un sérum qui bloque l’énergie de la matière noire qui se propageait de lui aux personnes infectées. Entrez immédiatement en action, mettant fin à la bataille lorsque les héros cessent d’attaquer les méchants et retrouvent leur véritable forme. Effectivement, Luthor a guéri tous les infectés à la fois. Le seul membre de l’infecté qui n’est pas revenu à la normale est Hawkman, qui peut encore être affecté par son ancienne emprise sur la vie plutôt que d’être simplement corrompu par le Batman qui rit. Mais encore, il semble que Luthor vient de sauver le monde.

L’infection menaçait tout l’univers DC, et Luthor l’a découvert avant que les héros ne puissent créer une solution. Mais il s’avère que cela faisait tout le temps partie du plan du Batman qui rit. Ramené à la Déité, Luthor présente le Batman qui se moque de son maître, Perpetual.

Dans une dernière torsion que Luthor n’a jamais vu venir, c’est exactement ce que Batman voulait rire. Étant donné une audience avec Perpetua, ce Batman diabolique peut la convaincre qu’il serait un serviteur bien plus efficace que le “chien” de Luthor. Il révèle qu’il a conduit Luthor vers elle, ainsi que des informations qu’il a obtenues du Wandering Ghost sur la survie de la Justice League, et qu’ils pourraient finir par faire tomber tout son plan s’ils le permettaient.

Les explosions ultérieures de Luthor démontrent apparemment que Batman en riant pointe vers le dieu noir, qui dépouille Luthor de ses pouvoirs Apex et le rejette sur Terre. Pendant ce temps, le Batman qui rit prend sa place aux côtés de Perpetua comme sa nouvelle main droite, la convaincant apparemment que ses intentions pour l’univers sont beaucoup plus attrayantes que les siennes.

Alors que Luthor a peut-être résolu la crise des héros infectés, il a peut-être condamné la Terre à un sort encore pire. Il convient également de se rappeler que, bien que Perpetua ait des conceptions pour refaire le multivers à son image, Batman en riant a précédemment déclaré que son intention était d’éliminer toute vie dans les deux multivers. Perpétuel semble intrigué par ses plans, mais ce n’est peut-être qu’une nouvelle tentative de Batman qui rit pour calmer ses ennemis avec un faux sentiment de sécurité avant de promulguer son plan complet. Quelles que soient leurs intentions, il semble que les héros de DC devront travailler dur pour eux dans Dark Nights: Death Metal.

