DC travaille pour imprimer et expédier des bandes dessinées malgré le coronavirus

Le nouveau coronavirus fermant l’industrie du divertissement et obligeant des entreprises entières à remodeler sérieusement leur modèle commercial ou à fermer complètement leurs portes, les lecteurs de bandes dessinées ont exprimé leur inquiétude quant à savoir s’ils pourraient toujours acheter les bandes dessinées attendues. Les nerds peuvent pousser un soupir de soulagement, maintenant que DC Comics a confirmé qu’ils travaillent avec des imprimeurs et des distributeurs pour continuer à apporter de nouvelles histoires à leurs fans.

Alors que de nombreuses villes et États d’Amérique adoptent des ordonnances strictes de «séjour à la maison» pour les voyages non essentiels afin de lutter contre la propagation de COVID-19, la simple capacité d’imprimer et d’expédier des bandes dessinées en Amérique est devenue de plus en plus difficile. La fermeture de Diamond Comic Distributors (le distributeur exclusif du marché direct pour DC, Marvel et bien d’autres éditeurs) était déjà une mauvaise nouvelle pour ceux qui espéraient lire leurs livres préférés tout en restant à la maison. Mais lorsque Transcontinental Printing (la principale société d’impression de DC et de nombreux autres éditeurs) a également annoncé la fermeture de ses portes pendant trois semaines, il semblait que tout espoir avait été perdu. Non seulement pour les bandes dessinées régulièrement programmées, mais les détaillants patinent déjà à la pointe de la rentabilité.

Cependant, alors que d’autres sociétés suspendent indéfiniment les publications imprimées et numériques dans un avenir prévisible, il semblerait que DC refuse de jeter l’éponge. Dans un message aux détaillants (gracieuseté de BleedingCool), la société responsable de certains des super-héros les plus prolifiques au monde a annoncé qu’elle s’efforçait de répondre à la demande avec d’autres imprimantes, et explorait également un modèle à plusieurs distributeurs pour acheminer son produit dans les magasins qui besoin d’eux. DC permet également aux détaillants de retourner des livres et des périodiques avec des dates en magasin entre le 18 mars et le 24 juin (protégeant les détaillants des ventes perdues).

De plus, parce que nous prévoyons que la perturbation continue des opérations commerciales créera une volatilité régionale, DC explore un modèle multi-distributeurs pour nous fournir la flexibilité nécessaire pendant cette crise pour fournir de nouveaux contenus à nos lecteurs sur une base continue. À court terme, nous continuons à engager des conversations actives avec Diamond pour nous aider à résoudre les problèmes de distribution qui se sont posés et nous espérons acheminer de nouveaux produits dans les magasins qui le souhaitent ou en ont besoin dès que possible. Nous fournirons des informations supplémentaires sur la façon dont nous y parviendrons dans les prochains jours.

Alors que DC recherche activement de nouvelles méthodes d’impression et de distribution pour leurs livres, la vraie question est maintenant de savoir comment les lecteurs devront acheter des bandes dessinées avec tant de magasins locaux fermant indéfiniment. Heureusement, des personnalités de l’industrie de la bande dessinée – comme Morgan Perry de BOOM Studios et Leah Williams de X-Factor, entre autres – utilisent la puissance de Twitter pour relier les lecteurs aux boutiques de bandes dessinées locales qui offrent la livraison et le ramassage en bordure de rue.

Mais tous les propriétaires de magasins de bandes dessinées ne sont pas à bord avec l’idée que les magasins restent ouverts pour les livraisons et les ramassages. Tout en couvrant la fermeture de Diamond, le LA Times a trouvé au moins un propriétaire de magasin (George Huang, propriétaire et exploitant de Comics Factory à Pasadena) qui considérait la coupure de l’approvisionnement comme simplifiant la situation, estimant que les magasins refusant ou incapables de fermer leurs activités ne respectaient pas avec les recommandations du CDC «rester à la maison», car les bandes dessinées ne sont malheureusement pas considérées comme des «fournitures essentielles». Mais pour les autres détaillants, DC Comics promettre de garder les portes ouvertes signifie une lueur d’espoir dans une situation autrement sombre.

