DC Universe est quasiment mort maintenant

L’état actuel de Univers DC est plutôt sombre après la fin de Harley Quinn saison 1. Le service de streaming de DC, qui a été lancé en 2018, n’a pas fonctionné aussi bien que beaucoup l’avaient espéré, et il existe un certain nombre de raisons pour lesquelles il n’a pas un bel avenir devant lui, même si sa dernière série, Harley Quinn, a reçu beaucoup d’éloges.

DC Universe propose actuellement cinq émissions originales: Swamp Thing, Titans, Doom Patrol, Harley Quinn et Young Justice: Outsiders (une version renouvelée de la série Young Justice de Cartoon Network). Swamp Thing a été annulé après un seul épisode, Titans et Doom Patrol connaissent de nouvelles saisons, et sa nouvelle série animée Harley Quinn classée R vient de terminer sa première saison et a déjà été renouvelée pour la saison 2. Un sixième spectacle rejoindra la programmation lorsque Stargirl sortira au printemps de cette année sur DC Universe et CW. Une émission de jeu appelée DC Universe All-Stars est également sur son ardoise, avec Bizarro TV, une série d’anthologie qui devrait explorer les super-héros obscurs de DC.

Harley Quinn est terminée pour la saison, et bien que DC Universe ait encore d’autres spectacles dans son assiette, il semble être en difficulté. Titans reprend et est considéré comme un succès, tout comme Doom Patrol. Harley Quinn, comme indiqué précédemment, a bien fait avec les critiques et les fans. Mais, Swamp Thing échouant si rapidement a clairement blessé DC Universe, et ce n’était pas un bon aperçu du service de streaming. DC Universe n’a qu’un nombre limité d’émissions originales qu’il peut offrir aux abonnés, donc perdre l’un de ses premiers a été un revers majeur. Pour compliquer encore les choses, certaines de ses émissions ne seront pas exclusives à DC Universe.

Stargirl sera également diffusée sur The CW, puis il y aura HBO Max, qui sort en mai et appartient également à Warner Bros.HBO Max a un certain nombre de leurs propres émissions DC prévues, dont la plus importante est Green Lantern. De plus, au moins une des émissions originales de DC Universe sera disponible sur HBO Max. La saison 2 de Doom Patrol devrait être diffusée sur DC Universe et HBO Max.

Doom Patrol sur HBO Max pourrait marquer le début de la fin du contenu exclusif de DC Universe, et il fournit une voie à Warner Bros.pour maintenir certaines émissions DC en vie si jamais il veut fermer DC Universe. Warner Bros.a déclaré que le lancement de HBO Max n’est pas censé affecter DC Universe, mais cela pourrait changer ultérieurement. On dit que la relation entre les deux services est toujours en cours d’élaboration [via THR]. Warner Bros pourrait finir par décider de regrouper ses émissions DC Universe et HBO Max sur une seule plate-forme. Quoi qu’il en soit, l’avenir de DC Universe est dans les airs et il reste à voir quel type d’impact HBO Max aura sur la plate-forme.

