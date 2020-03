DC Universe lance une bande-annonce et la date de la première de Harley Quinn Saison Deux

La deuxième saison de la série animée Harley Quinn très appréciée de DC Universe a une bande-annonce complète et une date de sortie. Le service de streaming a annoncé que la deuxième saison de la série à succès, qui présente Kaley Cuoco comme la voix de l’anti-héroïne titulaire, arrivera le 3 avril.

La bande-annonce taquine ce qui va arriver, avec Harley au sommet du monde après avoir finalement coupé le Joker de sa vie. Elle fait équipe avec Poison Ivy (Lake Bell) et Catwoman (Sanaa Lathan) avec son équipe – King Shark (Ron Funches), Dr. Psycho (Tony Hale), Clayface (Alan Tudyk) et (genre de) Kite-Man (Matt Oberg) pour atteindre de nouveaux sommets et va de pair avec M. Freeze (Alfred Molina) et les restes de la Légion du Destin.

La première saison est actuellement diffusée sur DC Universe, vous pouvez donc rattraper votre retard avant l’arrivée de la nouvelle saison en toute simplicité.