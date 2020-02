DC Universe présente la première saison de Harley Quinn en avril

La première saison de Harley Quinn vient de terminer sa course aujourd’hui, mais les fans n’auront pas à attendre longtemps pour la saison deux. DC Universe a annoncé que la deuxième saison de la comédie animée pour adultes centrée autour de Harley arrivera le 3 avril.

La série adopte une approche irrévérencieuse et cotée R de l’univers de DC, avec Harley (exprimée par Kaley Cuoco) rompant avec le Joker (Alan Tudyk) une fois pour toutes et cherchant à cimenter son statut de supervillain de haut niveau par rejoindre la Légion du Destin. Elle est assistée par Poison Ivy (Lake Bell), le docteur Psycho (Tony Hale), Clayface (Tudyk), King Shark (Ron Funches) et Sy Borgman (Jason Alexander), entre autres. En chemin, il y a des apparitions de tonnes de personnages de DC, notamment Batman (Dietrich Bader), Bane (James Adomian), Batgirl (Brianna Cuoco), Kite-Man (Matt Oberg) et d’autres.

Soyez averti: bien que très drôle, ce n’est vraiment pas un spectacle pour les enfants. Les bombes F et la violence abondent, ainsi que de nombreuses autres caractéristiques R. La première saison est actuellement diffusée sur DC Universe.

Avez-vous entendu les bonnes nouvelles f * cking? #DCUHARLEYQUINN revient en avril avec la saison 2! pic.twitter.com/79T32jljQl

– Harley Quinn (@DCUHarleyQuinn) 21 février 2020