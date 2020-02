DCEU: 5 pires choses que Batman a faites à Superman (& 5 pires choses que Superman lui a faites)

Batman et Superman sont peut-être les deux super-héros les plus célèbres de tous les temps. Ce sont des personnages internationalement appréciés qui ont été revisités d’innombrables fois dans les romans graphiques et les films, mais la position de la DCEU sur ces héros reste l’une des plus controversées. La décision de Zack Snyder de s’attaquer aux deux personnages de Batman v Superman dans était un projet audacieux, pour commencer, mais sa caractérisation de Superman comme un homme mal jugé qui fait des erreurs et de Batman comme une version plus sombre et infidèle du héros n’a pas plu toutes les personnes.

Néanmoins, le film reste épique pour être le premier à opposer Batman et Superman l’un à l’autre. Au lieu de cela, Justice League montre enfin que les personnages s’entendent et travaillent ensemble pour le plus grand bien. Beaucoup de choses se passent entre les deux héros des deux films dans lesquels ils apparaissent ensemble, alors regardons les 5 pires choses

10 Batman: appeler Superman une menace pour l’humanité

Bien que le monde n’était pas initialement intéressé par le choix de casting de Ben Affleck en tant que Batman, sa performance dans Batman v Superman a conquis de nombreuses personnes. L’une de ses plus grandes scènes est celle où Bruce Wayne défend sa décision d’acquérir de la kryptonite pour poursuivre Superman à Alfred. Ben livre les mots d’une manière effrayante, grognant sur le danger que Superman pose au monde avec ses capacités incontrôlables.

Il partage même cela avec Clark Kent, appelant Superman un étranger qui pourrait “ brûler tout l’endroit ” à tout moment. Il y a quelque chose de tout simplement troublant dans la vision que Batman a du monde: dans ses années de lutte contre le mal avec le bien, il a cédé à l’idée que le mal l’emportera toujours.

9 Superman: A essayé d’exposer Batman

Batman traverse une période difficile dans Batman v Superman. Cela le rend un peu plus rude avec ses méthodes et un peu moins miséricordieux, ce que Clark Kent remarque et désapprouve fortement. Par conséquent, le journaliste décide de rassembler des informations et des preuves pour dénoncer Batman. Bien que son patron refuse de le laisser écrire un article sur «The Batman», Clark persiste.

Il fait ses recherches en ligne et parle aux civils de Batman et de ses moyens de mettre fin aux affaires criminelles. Il semble trop pris dans l’idée de Batman comme un méchant qui terrorise sa ville, qu’il oublie les vrais criminels qui doivent faire face à la justice.

8 Batman: Superman blâmé pour le bombardement de Luthor

Dans toutes ses tentatives pour aider les gens et faire la bonne chose, Superman est beaucoup plus naïf que Batman. Il se rend de bonne foi au Capitole des États-Unis mais, bien sûr, une bombe explose et il est le seul survivant. Tout comme Lex Luthor le voulait en orchestrant cela, le public commence à blâmer Superman de ne pas avoir réussi à sauver qui que ce soit dans le bâtiment.

Quoi qu’il en soit, Batman est censé être le plus grand détective du monde. Il ne disposait d’aucune preuve concrète que Superman était responsable de l’attentat à la bombe et aurait dû enquêter plus avant avant de supposer que Superman était coupable et de le condamner à mort pour cela.

7 Superman: espionné sur lui

Déterminé à exposer Batman dans les journaux, Superman vient parler à Bruce Wayne lors d’un événement privé à Il est clair que sa super-audition lui permet d’entendre les instructions d’Alfred – révélant que Bruce Wayne est Batman, et il cherche quelque chose à cet événement . Clark cherche à enquêter, il écoute les conversations privées de Bruce avec Alfred et le suit tranquillement à travers le bâtiment. Il pourrait éventuellement être distrait par un reportage télévisé sur Superman, mais il a déjà eu le temps d’envahir un peu la vie privée de Batman.

6 Batman: n’a pas écouté les avertissements de Superman

Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles Batman réagit de manière excessive aux capacités de Superman et se réduit presque au meurtre – et l’une d’entre elles est le mélange de son arrogance et de son entêtement. Ces défauts, ainsi que toute la publicité négative à propos de Superman, l’ont complètement aveuglé et l’ont convaincu que Superman était mauvais et devait être démoli. En fait, à tel point qu’il n’a pas remarqué qui était le vrai méchant: Lex Luthor.

Superman lui-même essaie de l’avertir, de lui demander son aide et d’éviter de se battre, mais Batman n’écoute pas. Au lieu de cela, Batman l’attaque et l’affaiblit avec de la kryptonite.

5 Superman: détruit la Batmobile

La première rencontre de Batman et Superman n’est pas entièrement intentionnelle. Après avoir fait des recherches sur Batman en tant que Clark Kent, Superman estime que les voies de Batman sont trop violentes et erronées. Quand il trouve Batman dans sa ville pourchassant les hommes transportant la kryptonite qu’il veut, Superman embuscade sa mission.

Il reste immobile lorsque Batman roule à pleine vitesse vers lui et, par conséquent, envoie la batmobile entrer en collision contre un mur. Lorsqu’il s’approche de Batman, il arrache complètement la portière du véhicule. Démolir la batmobile est un peu dur pour apprendre à Batman à s’en tenir à Gotham.

4 Batman: Superman menacé

Bien que les deux super-héros deviennent de plus en plus méfiants et méfiants l’un envers l’autre et soient manipulés par Lex Luthor pour être opposés l’un à l’autre, la haine de Batman envers Superman est pire et entraîne de plus grands dégâts. Leur première rencontre se termine avec Batman menaçant Superman avec une ligne emblématique: «Vous saignez? Vous serez.’ Bien que Superman ne lui donne pas de réponse pour le moment, ses recherches approfondies sur Batman lui permettent sûrement de savoir que Batman ne fait pas de menaces vides.

Fidèle à ses paroles, Batman peut être vu couper un peu de la joue de Superman avec sa lance de kryptonite à la fin de leur combat et tirer un peu de sang.

3 Superman: Batman combattu

Dans Batman v Superman, Bruce Wayne traverse clairement l’une des périodes les plus sombres de sa vie: il a perdu confiance en l’humanité, il est paranoïaque à propos des capacités de Superman et cela le conduit à se préparer et à défier Superman dans un combat. Toujours le bon gars, Superman s’abstient d’abord de la violence lorsque Bruce l’attaque jusqu’à ce qu’il commence à s’affaiblir avec l’arme de kryptonite de Bruce.

C’est en descente à partir de là: finalement, les effets de la kryptonite disparaissent et Superman ne se retient pas contre Batman. On pourrait penser que Superman continuerait d’essayer de parler à Batman – parce que communiquer est vraiment ce qu’ils doivent faire au lieu de se battre – mais si son sourire triomphant est quelque chose, Superman obtient un petit frisson de combattre le justicier qu’il méprise.

2 Batman: essayé de tuer Superman

De loin, ce pire Batman ait jamais fait à Superman essayait de le tuer. Il a peut-être vécu 20 ans en essayant d’arrêter le crime et de rendre justice à Gotham en vain, et il a peut-être été manipulé par Lex Luthor pour blâmer Superman pour les dégâts causés à la ville et un bombardement; mais à la fin, il est à blâmer d’avoir failli enfreindre sa règle numéro un.

Tout comme les gens d’Amérique dans le film, Batman était aveuglé par sa peur de l’inconnu et se sentait tellement menacé par le pouvoir que Superman a posé qu’il a trouvé son devoir d’éliminer ce pouvoir. En tuant Superman. Heureusement, il a repris ses esprits à la toute dernière minute.

1 Superman: Batman étranglé

Le conflit entre Batman et Superman peut sembler se terminer lorsque le film Batman v Superman le fait, mais il reprend dans Justice League. Remarquez que l’explosion de Superman était en partie justifiée par le fait qu’il venait juste d’être ressuscité contre son consentement, bien sûr.

À partir du moment où Superman a été relancé, quelque chose allait mal tourner. La présence de la Justice League était étrangère et menaçait légèrement pour lui et, bien sûr, l’arrivée de Batman n’a fait qu’empirer les choses pour le premier jour de Superman d’entre les morts. Déjà confus, perdu et peut-être même dans la douleur, voir le visage de l’homme qui l’avait presque tué devait forcer Superman à agir de manière irrationnelle.

