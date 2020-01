DCEU et Arrowverse Flash s’unissent dans la crise du BTS sur des terres infinies Photos

PRINCIPAUX SPOILERS à venir pour Crisis on Infinite Earths Parties 4 et 5.

le Arrowverse et DCEU Les acteurs Flash, Grant Gustin et Ezra Miller respectivement, figurent dans les photos des coulisses de l’événement croisé Crisis on Infinite Earths. Le crossover annuel DC CW de la CW est officiellement conclu, et Crisis on Infinite Earths est sans doute le plus grand événement du réseau à ce jour. Non seulement Crisis on Infinite Earths a confirmé que de nombreuses émissions et films DC TV faisaient partie de l’Arrowverse – dont beaucoup existent dans d’autres univers du multivers – mais The CW a réussi à obtenir un certain nombre d’étoiles invitées notables.

Par exemple, dans la première moitié de Crisis on Infinite Earths qui a été diffusée le mois dernier, Tom Welling a repris son rôle de Smallville en tant que Clark Kent, tandis que Brandon Routh s’est fait passer pour Superman après son rôle principal dans Superman Returns en 2006. Cependant, tous ces univers ont été détruits par l’Anti-Monitor et ce n’est que grâce au sacrifice d’Oliver Queen que le redémarrage d’Arrowverse. Mais le redémarrage a apporté des modifications au multivers, notamment en réunissant tous les spectacles d’Arrowverse sur une seule Terre, Earth-Prime. La fin de Crisis on Infinite Earths a créé un tout nouveau multivers. Mais la plus grande surprise de Crisis on Infinite Earths a peut-être été le camée d’Ezra Miller en tant que The Flash des films de DC Extended Universe comme Justice League. Maintenant, les fans peuvent jeter un œil dans les coulisses de son camée.

Sur Instagram, la star de Flash TV, Grant Gustin, a partagé une série de trois photos des coulisses du tournage de STAR Labs de Crisis on Infinite Earths où lui et Miller ont filmé le caméo. Gustin a remercié DC Comics pour avoir réuni lui et Miller et fait en sorte que le camée se réalise. Voir le post de Gustin ci-dessous.

La rencontre de Gustin et Miller à l’écran est quelque chose que les fans de DC ont voulu voir depuis que Miller a été choisi pour The Flash en 2014. Les deux acteurs se sont soutenus mutuellement les versions du Scarlet Speedster, et Miller a même dit qu’il aimerait voir leur Les héros Flash se croisent dans la Speed ​​Force. Soit dit en passant, c’est apparemment exactement ce qui s’est passé. Le Flash d’Arrowverse traversait la Speed ​​Force en utilisant des souvenirs pour le guider vers ses amis quand il a traversé le Flash du DCEU. La paire a partagé un moment amusant alors qu’ils se regardaient, mais le flash d’Arrowverse est confus quant à la façon dont le flash du DCEU existe, étant donné que le multivers avait été effacé à ce moment-là. C’est un bon point de confusion et on ne sait pas exactement comment l’Arrowverse et le DCEU sont connectés.

Pour l’instant, les fans devront laisser cela à la spéculation jusqu’à ce que l’équipe créative d’Arrowverse ou quelqu’un impliqué dans le prochain film Flash propose une réponse concrète. Au moins, les fans ont enfin eu la chance de voir les héros Flash de Gustin et Miller s’unir à l’écran, même si ce n’était que pour une courte scène. Ces photos de Crisis on Infinite Earths en coulisses ajoutent du plaisir supplémentaire aux fans et donnent à chacun une chance de vraiment voir les différences dans les costumes des personnages. Bien que ces deux flashs soient des héros de leurs propres univers, ils sont issus de propriétés DC très différentes. Pourtant, c’est cool de voir que non seulement deux versions de Le flash existent au cinéma et à la télévision, mais ils peuvent même se rencontrer à l’écran pour donner aux fans de DC un moment génial dans Crisis on Infinite Earths.

