Dcsos 2. Le virus se propage, la panique commence

Dcsos. Quand Anti Life se transforme en virus électronique, personne n’est en sécurité dans un monde interconnecté. Pas même des super-héros



Les premiers infectés à Dcsos sont devenus légion, et personne ne peut les arrêter, ni les héros ni les méchants ne sont sauvés, et chacun fait ce qu’il a à faire, être sauvé ou sauver tous ceux qui le peuvent. Personne n’est en sécurité et de nouveaux héros doivent émerger, car les anciens sont condamnés.

Prochain épisode de DCsos, la série appelée pour détruire un univers, pas le principal, mais l’un des nombreux qui peuplent le DC Multiverse. Et si le début était calme et paisible, maintenant l’escalade a été gigantesque, personne ne peut être sauvé de quelque chose qui passe par votre mobile, votre TV, votre ordinateur, Internet; Un monde dans lequel nous sommes tous connectés signifie que nous sommes tous infectés.

Tom Taylor aime son travail, dans leurs réseaux, vous pouvez le vérifier, et c’est parce qu’ils lui permettent de faire tout ce qu’il a voulu faire depuis qu’il était enfant. Et détruire l’univers DC avec une apocalypse “zombie” est l’une de ces choses qui nous ont traversé l’esprit, et pas toujours dans les mondes fictifs. Mais il a déjà été vu, alors créez un être encore plus destructeur, le zombie anti-vie, n’a pas besoin de manger, il suffit de tuer la vie et de se propager, ce qui en fait le plus destructeur de la bombe atomique. Et Taylor le sait, et c’est pourquoi il fait face à ses personnages aux décisions fortes, Batman, Superman, les grands, ils ne sont pas armés, l’un d’eux, a dû prendre la décision la plus difficile, et mettre fin à ceux qu’il aime, et toujours plus. L’espace, les grandes puissances ne fonctionnent pas, et pointant parfois votre meilleur ami avec une flèche est la réponse pour sauver la femme que vous aimez. L’écrivain a laissé ce deuxième chiffre être celui de la douleur, celui de la perte, et à l’avenir, ils devront récupérer, se relever et chercher des solutions, car ce sont des héros.

En quelques pages, vous ne pouvez pas conquérir le monde, ni le détruire, en règle générale, mais Taylor parvient au moins à défaire plusieurs fronts pour le virus, car ne nous leurrons pas, le scénariste, est cette fois du côté des méchants. Le conseil d’administration doit changer, car il n’y a pas d’information, pourtant, ils ont le meilleur détective du monde, et quelque chose va le découvrir. De son vivant.

Trevor Hairsine continue son chemin et laisse couler le sang à profusion. Il n’est pas coupé avec des demi-mesures et montre la sauvagerie de l’anti-vie et le désespoir sur les visages des héros, mais surtout dans ceux des victimes civiles qui ne savent pas ce qui se passe et ne meurent qu’aux mains de leurs semblables. Avec un rythme élevé marqué par tout ce que Taylor veut dire, Hairsine est infecté par cette vitesse, beaucoup de choses se produisent, mais il ne se laisse pas presser, tout a son processus et doit être dit, et donc, que la narration soit plus importante Que le spectacle pur. Bien que cela ne nous trompe pas, vous, il y a ces caricatures qui aiment gigantesques et violentes.

La série vient de commencer, et les auteurs ne laissent pas une marionnette avec une tête, ils veulent un grand désastre pour que tout soit de plus en plus épique, plus grand, plus spectaculaire, et ils le font bien. Mais surtout souvenez-vous de ces mots, Taylor et Hairsine ne sont pas du côté du bien, ils veulent tuer tout le monde, ils veulent détruire le monde DC dans une apocalypse zombie, et vous y allez, vous avez hâte de voir comment ils le font.

Synopsis officiel no. 02 (sur 6)

Des millions de personnes meurent chaque minute. Le virus atteint aussi bien les héros que les méchants. La Justice League peut-elle trouver un moyen d’arrêter la peste? Seront-ils capables de sauver l’humanité de l’extinction et, accessoirement, de se sauver eux-mêmes? La clé de la survie semble dépendre de l’un des meilleurs au monde …

ÉDITION ORIGINALE: DCeased No. 2 États-Unis || DATE DE PUBLICATION: Décembre 2019 || SCRIPT: Tom Taylor || DESSIN: Trevor Hairsine || FORMAT: Agrafe, 24 p. Couleur.

