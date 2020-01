Dcsos 3. Dire au revoir est difficile

Après les premières heures d’infection à Dcsos, les victimes s’accumulent et il n’y a pas de temps pour le chagrin, mais un souvenir pour pleurer les morts

A Dcsos, le virus se propage comme de la poudre à canon et personne n’est en sécurité, ni les héros, ni les méchants, ni ceux qu’ils aiment. La fin du monde de DC continue comme nous le savons, aux mains de Tom Taylor et Trevor Hairsine, il est temps de faire leurs adieux, et ils font mal.

ANTI-VIE DÉTRUIT TOUT …

Après l’expansion rapide du virus à Dcsos, les rangs des héros se sont épuisés, certains des meilleurs sont tombés. Batman, le mieux préparé à tout, a vu son propre mort, se lever et le tuer, seul Alfred a survécu, ses enfants sont morts. Mais il n’y a pas de temps pour pleurer seul, le monde a besoin de Batman. Atlantis est attaquée, et sa reine peut ne pas suffire, ni ses pouvoirs, ni la magie de la capitale des sept océans n’arrête Anti Life. Personne n’est en sécurité, pas même Superman, l’homme plus rapide qu’une balle, qui ne peut pas arriver à temps.

Dcesos continue son chemin sans regarder qui marche, cette fois, il finit par tirer sur tous les alliés de Batman qu’il peut et commence à attaquer d’autres royaumes. Tom Taylor n’a pas besoin de trop de pages pour nous dire comment se termine le monde DC, il le fait à toute vitesse, sans s’arrêter pour la planète, mais avec des moments de soulagement pour mâcher et digérer ce qui se passe. Tous les duels doivent être parqués pour arrêter le virus Anti-Life, bien que personne ne le sache encore.

… MAIS L’ESPOIR NE PEUT PAS MOURIR

L’écrivain poursuit son travail, démantelant progressivement le monde pour construire son histoire de survivants. Tout comme Robert Kirkman construisait un nouveau monde dans “ The Walking Dead ” à travers ses personnages et sa découverte d’un nouveau monde, Taylor les utilise pour construire le nouveau monde petit à petit, ses pertes sont pour tout le monde et son combat est tout le monde est, comme ils l’ont toujours été, des exemples, mais pas seulement de courage et de lutte, dans ce cas, de douleur et de contrition, car ils ont encore un travail à faire, et c’est très difficile.

Trevor Hairsine suit le sien dans DCsos, appréciant les versions “zombies” des héros, donnant une image de terreur et de mort d’êtres qui étaient des icônes pour l’humanité, étaient des combats légers contre le mal. Maintenant, ce sont des monstres meurtriers qui ne se battent que pour tuer, pour mettre fin à la vie, ils ne sont plus des exemples du bien de l’homme, mais ce sont des raisons de se battre pour ses proches, pour sa famille héroïque et pour le sang. Le dessinateur parvient à s’adapter à l’histoire de Taylor, qui va à une vitesse extrême pour tout raconter dans un petit espace, et ne laisse pas son récit être affecté, beaucoup de choses se passent en très peu de pages, l’action est très bien compressée dans les dessins animés , vous permettant de dire tout ce que vous avez à dire, et de laisser de la place pour se montrer dans les grands massacres, avec des images d’action d’impact. C’est l’une des meilleures œuvres de l’artiste.

Et nous continuons donc à voir les héros tomber, à l’humanité et à tous ceux qui croisent le chemin du virus Anti-Life, mais il est temps de s’arrêter, de réfléchir et de contre-attaquer. Le monde de DC n’a jamais fait face à quelque chose comme ça, et il est temps de se retrousser et de travailler, dans les chapitres suivants, ici, nous prenons une pause pour pleurer les morts, chacun à sa manière, certains avec une violence qu’ils n’ont jamais exercée, d’autres, avec des mots de réconfort, mais à la fin, ils sont tous humains, et les larmes jaillissent toujours.

Depuis que j’ai de la mémoire, j’ai lu des bandes dessinées. Ma mère m’a acheté le premier avant d’apprendre à bien lire, quelqu’un a dit à la pauvre femme qu’elle aidait les enfants à se rapprocher de la lecture. Il est toujours à la recherche de la personne qui lui a dit de le remercier convenablement, avec un club. Passionnée par le monde de la vignette, je dévore chaque bande dessinée qui me passe. L’Américain est mon préféré mais les Japonais et les Européens remplissent également mes étagères. Si vous ajoutez des livres, des séries télévisées et des films, je suis ce qu’ils appellent geek aujourd’hui, et fier d’être. Journaliste avec des études audiovisuelles et un goût pour la communication à tous les niveaux, quand j’ai le droit d’écrire. Je n’épouse personne et que ce soit ennuyeux, passionnant, intense ou un gaspillage de papier, une bande dessinée doit être lue et commentée pour qu’elle soit vraiment vivante.