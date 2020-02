Dcsos 4. L’appel doit être entendu

Dans Dcsos Nº 4, le virus AntiVida se propage cherchant à tout détruire vivant, il est temps de rassembler les troupes

Dcsos Nº 4. Lorsque l’apocalypse a menacé la planète, les super-héros ont aidé à sauver la situation, mais contre AntiVida, ils ne sont pas préparés. Trop rapide, trop agressif, trop brutal, personne n’a répondu à temps, rien ne semble fonctionner. Mais ce sont des héros, et il n’est jamais vain de se reposer tant qu’il y a un soupçon d’espoir, et tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir.

Atlantis est tombée, Themiscyra est isolée mais Wonder Woman ne peut pas faire la sourde oreille à la douleur du monde. Le gouvernement américain a réagi et envoyé un héros résistant aux virus, le C apitan Atom. Les troupes se rassemblent pour le combat, les héros entendent l’appel: “Allez sur la planète quotidienne”. Mais tout le monde n’a pas pu survivre et l’appel est entendu fort. Les héros et les méchants bougent, ce qui signifie que tout, même le plus petit, est important, de sorte que ce qui n’est pas infectable finit par succomber.

Tom Taylor, l’homme qui a été autorisé à détruire l’univers DC fait toujours son travail et en profite. Il ne laisse aucun bâton sans toucher même des héros non infectés. Que se passerait-il si un Flash était infecté? Qu’arrive-t-il à ceux qui voient le monde différent ou qui ne perçoivent pas les vagues de la même manière? Taylor résout ces doutes petit à petit, et en passant il laisse une trace de mort, de destruction et de plaisir sur son chemin. Le scénariste passe un bon moment, et nous aussi. Ok, c’est un plaisir coupable, mais regarder un virus zombie ravager un monde de héros sans discernement est amusant. Kirkman l’a fait, à sa manière, et a tout brisé, plus comme un monde qui avait passé une guerre contre une armée d’armes de destruction massive. Taylor le fait plus lentement et avec une vision plus proche, et avec un rythme très différent et plus lent. Nous avons passé très peu de temps, mais tout s’est passé, et nous l’avons vu, nous n’avons rien manqué.

Si l’intrigue progresse bien dans Dcsos, c’est parce que Trevor Hairsne a la capacité de le dire très bien. Son style sale frappe beaucoup Dcsos et rend l’expérience encore plus agréable. Mais surtout, parce qu’il peut beaucoup compter sur ses dessins animés, sans que Taylor n’ait à les remplir de textes, à accélérer et à laisser tomber la grande apocalypse comme un coup, sans avoir à montrer tous les détails, seulement les nécessaires, et C’est ainsi que l’on passe d’une bonne lecture à une qui est appréciée, avec culpabilité dans ce cas. En plus, il a déjà été que l’un des meilleurs points de la série sont les merveilleuses couvertures mettant en vedette les personnages de l’univers DC. Cela n’a rien à voir avec l’histoire la plupart du temps, mais ils sont incroyables, dans ce cas, le sergent Rock menacé par le travail de Trinity d’Andy Kubert vaut presque à lui seul la bande dessinée.

Il ne reste plus rien à terminer pour Dcsos, deux chiffres seulement, mais il semble qu’il y ait beaucoup de choses à compter. Parmi les craintes typiques, il y a une fin précipitée ou brusque, mais Taylor n’a jamais été l’un de ces écrivains, et la confiance que la fin sera aussi puissante que le développement, nous fait continuer de sourire aux attentes de ce qui vienent. Parce qu’une apocalypse zombie, ils doivent avoir une grande scène de bataille contre eux, et s’ils sont maîtrisés, cela doit être spectaculaire!

Depuis que j’ai de la mémoire, j’ai lu des bandes dessinées. Ma mère m’a acheté le premier avant d’apprendre à bien lire, quelqu’un a dit à la pauvre femme qu’elle aidait les enfants à se rapprocher de la lecture. Il est toujours à la recherche de la personne qui lui a dit de le remercier convenablement, avec un club. Passionnée par le monde de la vignette, je dévore chaque bande dessinée qui me passe. L’Américain est mon préféré mais les Japonais et les Européens remplissent également mes étagères. Si vous ajoutez des livres, des séries télévisées et des films, je suis ce qu’ils appellent geek aujourd’hui, et fier d’être. Journaliste avec des études audiovisuelles et un goût pour la communication à tous les niveaux, quand j’ai le droit d’écrire. Je n’épouse personne et que ce soit ennuyeux, passionnant, intense ou un gaspillage de papier, une bande dessinée doit être lue et discutée pour qu’elle soit vraiment vivante.