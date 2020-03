D&D fait la mythologie grecque avec la magie: le croisement de Theros de rassemblement

Wizards of the Coast se prépare à sortir son nouveau croisement entre Dungeons & Dragons et Magic: The Gathering appelé Odyssées mythiques de Theros. Le nouvel ajout au RPG populaire comportera un tout nouveau livre source situé dans le monde de Magic: The Gathering. Les fans peuvent s’attendre à avoir ce livre entre leurs mains le 2 juin 2020.

Dungeons & Dragons traverse assez souvent d’autres mondes. Cette année, il y aura un autre croisement majeur lorsque le RPG fera officiellement de Wildemount, le monde du rôle critique, une partie de l’univers D&D. Ce livre présentera plusieurs aventures, une nouvelle classe et de nouveaux objets. En plus de cela, le livre source sera même écrit par le maître de donjon de Critical Role, Matthew Mercer. D&D a également croisé Magic: The Gathering à plusieurs reprises. En 2018, les joueurs ont été initiés au guide du maître de guilde à Ravnica. Ce livre source se trouve dans les avions les plus populaires de Magic: The Gathering et a été publié à peu près au même moment où le jeu de cartes est également revenu dans le cadre.

Wizards of the Coast a annoncé les nouvelles Mythic Odysseys of Theros et a déclaré que les aventures se dérouleraient dans le Theros titulaire de Magic: The Gathering. Theros a été fortement inspiré par la mythologie grecque, donc les joueurs peuvent s’attendre à rencontrer de nombreux êtres divins et des situations fantastiques. Les joueurs pourront choisir un cadeau surnaturel pour leurs personnages en plus de s’aligner avec l’un des 15 dieux. Il y aura également plusieurs nouveaux sous-classes parmi lesquelles choisir, comme le Bard’s College of Eloquence et Paladin’s Oath of Heroism.

Le nouveau livre source Mythic Odysseys of Theros sortira partout le 2 juin 2020 et coûtera 49,95 $. Alternativement, il y aura une version séparée avec un design de couverture par Kevin Tong, mais ne sera disponible qu’en magasin. La couverture alternative présente un style plus distinctif ainsi qu’une finition douce au toucher. Les fans peuvent également acheter la version standard en ligne sur Amazon ou D&D Beyond.

Dungeons & Dragons est resté une partie importante de la narration fantastique pendant la majeure partie de quatre décennies. Dans un monde plein de visuels de plus en plus impressionnants et de systèmes de jeu haute performance, il y a encore une grande partie des joueurs qui préfèrent s’asseoir autour d’une table avec des amis jouant à D&D. Ces mêmes types de personnes jouent également à des jeux comme Magic: The Gathering, donc un croisement entre les deux propriétés est un choix évident. Maintenant, c’est juste une question d’attendre trois mois pour voir si Mythic Odysseys of Theros colle l’atterrissage.

Odyssées mythiques de Theros sortira le 2 juin 2020.

