De la Russie avec amour. Avance de la quatrième saison de «Stranger Things»

Netflix a dévoilé un premier aperçu de la quatrième saison de«Stranger Things», vidéo dans laquelle on voit David Harbour comme son personnage le chef de la police Jim Hopper … bien que dans de mauvaises conditions, car il est dans un camp de prisonniers russes. Ils ont la vidéo disponible ci-dessous.

En plus de confirmer officiellement que la production de “Stranger Things 4” a commencé et le retour de Hopper pour cette saison, Netflix nous laisse cet aperçu: “Mais tout n’est pas une bonne nouvelle pour cet Américain: Hopper est arrêté loin de chez lui la péninsule désolée du Kamtchatka, où vous êtes confronté à différents dangers de ce monde … et d’autres.En attendant, de retour aux États-Unis, un nouveau danger émerge, quelque chose enfoui pendant longtemps, quelque chose pour tout connecter .. . “

La troisième saison a vu Winona Ryder comme Joyce Byers, David Harbour comme Sheriff Jim Hopper, Finn Wolfhard comme Mike Wheeler, Noah Schnapp comme Will Byers, Millie Bobby Brown comme Once, Caleb McLaughlin comme Lucas Sinclair, Gaten Matarazzo comme Dustin Henderson, Cara Buono comme Karen Wheeler, Natalia Dyer comme Nancy Wheeler, Charlie Heaton comme Jonathan Byers, Joe Keery comme Steve Harrington, Dacre Montgomery comme Billy, Sadie Sink comme Max, Maya Thurman-Hawke comme Robin, Jake Busey comme Bruce, Francesca Reale comme Heathery Cary Elwes comme Maire Kline.

Cette production Netflix a été créée par les frères Matt et Ross Duffer, qui servent également de producteurs exécutifs et de réalisateurs avec Shawn Levy, Iain Patterson et Dan Cohen. La série à succès a reçu jusqu’à 30 nominations aux Emmy Awards, atteignant 6 prix.

