De nouveaux horizons permettront aux joueurs d’apporter de nouveaux modèles de feuilles pour passer

Animal Crossing: New Horizons les joueurs pourront importer des designs personnalisés à partir de titres plus anciens de la série. La création de modèles de vêtements uniques est une caractéristique populaire de la série Animal Crossing, et les fans qui ont joué les versions précédentes pourront désormais poursuivre leur travail acharné vers sa nouvelle entrée.

La possibilité de transférer des conceptions de jeux plus anciens n’était que l’une des annonces passionnantes du dernier Animal Crossing Nintendo Direct. The Direct a donné aux fans leur meilleur aperçu de la façon dont New Horizons se déroulera réellement en action, y compris de nombreuses images de personnages Animal Crossing nouveaux et anciens, ainsi que la nouvelle île que les joueurs appellent chez eux. Une grande partie de ce qui a été montré dans le Direct devrait être familière aux fans d’Animal Crossing, mais la présentation a également révélé de nombreuses nouvelles fonctionnalités. Le plus excitant est peut-être la capacité de terraformer l’île de New Horizons, qui permettra aux joueurs de remodeler le terrain à leur guise. Cependant, tout ce qui est sorti de Direct n’était pas une bonne nouvelle, car la présentation a également révélé que les joueurs ne pourront récupérer leurs données de sauvegarde qu’une fois en cas de perte ou de corruption, et uniquement s’ils ont un compte Nintendo Switch Online .

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexes: Animal Crossing New Horizons: Fabriquer avec les recettes de bricolage

L’application Nintendo Switch Online activera également des fonctionnalités entièrement nouvelles dans Animal Crossing: New Horizons, grâce à la prochaine fonction NookLink. En plus de permettre aux joueurs de discuter entre eux en multijoueur, NookLink leur permettra d’importer des conceptions d’Animal Crossing: New Leaf et Happy Home Designer. La création d’un design dans l’un des jeux Animal Crossing 3DS, comme le t-shirt Tom Nook montré dans Nintendo Direct, générera un code QR que les joueurs pourront scanner avec NookLink pour rendre ce design disponible dans New Horizons. NookLink devrait être disponible peu de temps après le départ de New Horizons le 20 mars.

Une chose que l’Animal Crossing Direct n’a pas abordée est la microtransaction. Récemment, la note ESRB pour le jeu a été repérée avec une note selon laquelle New Horizons inclurait des achats dans le jeu, ce qui, naturellement, mettrait les fans sur la touche. Cependant, la note a été bientôt mise à jour pour supprimer la référence aux achats dans le jeu, ce qui semble probable que New Horizons n’inclura pas de microtransactions après tout.

Si les fans d’Animal Crossing n’étaient pas déjà enthousiasmés par New Horizons, le dernier Animal Crossing Direct a probablement changé la donne. Avec chaque petite quantité d’informations qui surgit sur l’adorable simulateur de dette, Animal Crossing: New Horizons sécurise encore sa place comme l’un des jeux les plus attendus de 2020.

Suivant: Adorable Animal Crossing: la nouvelle console Nintendo Switch d’Horizons arrive bientôt

Animal Crossing: New Horizons sera disponible sur Nintendo Switch le 20 mars 2020.

Source: Nintendo

Rockstar n’est pas content du mod de café chaud de Red Dead Redemption 2