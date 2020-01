De nouveaux mutants devraient faire partie du MCU | .

Nouveaux mutants devrait être intégré dans l’univers cinématographique Marvel. Le film d’horreur de super-héros de Josh Boone est en développement depuis plusieurs années maintenant, en partie à la suite de l’acquisition de Disney / Fox. Mais New Mutants sort enfin en avril, et une nouvelle bande-annonce est sortie avant la sortie en salles.

Mais New Mutants ne fait pas partie du MCU. Ni Disney ni Marvel Studios n’ont participé au casting, au réalisateur ou même à l’histoire globale de New Mutants. Malgré le changement de studio, le logo Fox reste sur la commercialisation du film et aucun logo Marvel Studios n’a été ajouté à la bande-annonce. Dans l’état actuel des choses, New Mutants est tout simplement le dernier film X-Men que Disney a hérité de Fox, et non le début de la trilogie New Mutants que Josh Boone avait initialement présenté.

En relation: Nouveau casting de Mutants, Guide du personnage et du pouvoir

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi Kevin Feige et Marvel Studios hésiteraient à intégrer de nouveaux mutants dans le MCU. Les créateurs qui ont d’abord signé le projet n’étaient en aucune façon impliqués avec Marvel Studios. Et pourtant, pour tout ce qui est le cas, Marvel serait sage de décider de faire de ce film une partie de leur univers cinématographique partagé.

Au milieu de toutes les discussions sur les reprises et les drames en coulisses, il est facile d’oublier que New Mutants est un travail d’amour pour le réalisateur Josh Boone. Fox n’est pas venu à Boone pour demander ce film; il les a approchés, avec un pitch qui comprenait des panneaux de la course Chris Claremont / Bill Sienkiewicz New Mutants, transformé en story-board. C’est Boone qui espérait que ce serait le début d’une trilogie, pas Fox. Et la passion de Boone pour ce projet le rendra particulièrement intéressant pour Feige.

Sous Kevin Feige, Marvel Studios est devenu de plus en plus dirigé par les réalisateurs. Il ne veut pas de gens qui ne feront que passer en revue les mouvements: il choisit des réalisateurs vraiment excités par leurs projets, et qui ont un amour profond et durable des bandes dessinées elles-mêmes. Le succès de Feige est en partie parce qu’il partage l’amour des fans pour les bandes dessinées elles-mêmes, et il aime travailler avec des réalisateurs qui ont cela en commun avec lui. Josh Boone est exactement le genre d’homme avec qui Feige aimerait travailler.

La sortie en salles de New Mutants est d’autant plus intéressante que le film sort enfin à un moment où le genre super-héros commence à changer de forme. Marvel Studios est toujours le leader du marché, mais ils ne sont plus à la pointe, avec le succès de films comme Logan, Deadpool et maintenant Joker prouvant qu’il existe une demande pour des films de super-héros atypiques. Marvel ne semble pas avoir quoi que ce soit à gratter cette démangeaison culturelle particulière; Docteur Strange dans le Multivers de la folie avait été le meilleur pari, mais il est maintenant clair que ce ne sera pas un film d’horreur. Scott Derrickson a démissionné de son poste de réalisateur pour des “différences créatives”, ce qui signifie très probablement que Marvel a reculé devant cette idée. De nouveaux mutants seraient donc une première étape pour ajouter une partie de cette diversité tonale si nécessaire au MCU; Bien que New Mutants soit toujours un PG-13, il va clairement repousser les limites de cette note beaucoup plus que votre tarif MCU standard. La bande-annonce porte son cœur sur sa manche, avec des hommages à l’art effrayant de Sienkiewicz, Nightmare on Elm Street et One Flew Over The Cuckoo’s Nest.

Connexes: Les plus grands risques au box-office de 2020

Mais les nouveaux mutants n’apporteraient pas seulement une diversité tonale au MCU; cela donnerait également à Marvel Studios leurs premiers super-héros lesbiens. Bien que le film soit généralement conforme à la bande dessinée, Boone semble avoir un peu changé les choses, avec une romance lesbienne entre Dani Moonstar et Wolfsbane. C’est tout à fait un départ de Marvel Studios, qui a été fortement critiqué pour son manque de diversité. C’est aussi un choix inspiré, ajoutant une autre couche à l’histoire de Wolfsbane en tant qu’adolescent dont la personnalité et même l’identité sexuelle ont été réprimées par une éducation religieuse fondamentaliste.

Cela nous amène à certains des choix créatifs que Boone a faits lors du lancement de New Mutants. Bien que certains aient été controversés – notamment le casting de Henry Zaga en tant que Sunspot, étant donné que le super-héros est traditionnellement représenté avec une peau sombre – d’autres sont absolument inspirés. Le plus notable est, bien sûr, le Magik d’Anya Taylor-Joy; Franchement, la performance épique de Taylor-Joy dans The Witch ressemble presque à une audition prolongée pour le rôle. La bande-annonce de New Mutants suggère que Boone pense que Magik sera la star de l’évasion, et il a probablement raison. Un autre excellent morceau de casting est Maisie Williams (Game of Thrones) en tant que Wolfsbane, alors les artistes de Marvel Comics ont commencé à faire en sorte que leur version lui ressemble. Charlie Heaton semble également être un parfait boulet de canon.

Ces choix de coulée sont trop bons pour être gaspillés. Et voici le hic: si de nouveaux mutants ne sont pas intégrés dans le MCU, ils seront en effet gaspillés. Marvel n’a jamais eu tendance à répéter des histoires, ni même des personnages qui ont été racontés auparavant sur grand écran; c’est pourquoi ils ont évité les histoires d’origine pour Hulk et Spider-Man dans des films récents, et c’est pourquoi ils n’ont pas utilisé les méchants classiques de Spider-Man comme Green Goblin ou Doctor Octopus (qui est apparu dans la trilogie Sam Raimi de Sony). Feige lui-même a laissé entendre que Marvel évitera les “noms de marque” parmi les X-Men, que leur première priorité sera les mutants que les téléspectateurs n’ont jamais vus auparavant. Par la même logique, les nouveaux mutants se déplaceront à l’arrière de la file d’attente pour le MCU. Compte tenu du grand nombre de mutants, il pourrait s’écouler des décennies avant que Feige commence à revoir les goûts de Magik, Wolfsbane et Dani Moonstar – si, en effet, il le fait jamais.

Étonnamment, la bande-annonce de New Mutants suggère qu’il ne serait pas difficile d’incorporer le film dans le MCU. Cela n’a clairement pas lieu dans l’univers X-Men de Fox, car cela se produit dans un monde où les mutants sont rares, où le docteur Cecilia Reyes doit les expliquer aux adolescents dont elle a la charge. L’implication est que les mutants ont toujours existé dans ce monde, mais sont vraisemblablement considérés comme quelque chose d’une légende urbaine, avec seulement quelques personnes connaissant la vérité. Ce n’est vraiment pas difficile d’imaginer que ce soit le cas dans le MCU.

Connexes: De nouveaux mutants semblent avoir la première relation lesbienne de Marvel Movies

En fait, curieusement, il peut y avoir déjà eu des indices subtils sur l’existence de mutants dans le MCU. Selon les agents de S.H.I.E.L.D., S.H.I.E.L.D. tenu une base de données de personnes «améliorées» connue sous le nom d’index des dons. Lorsqu’un individu propulsé est localisé, un S.H.I.E.L.D. l’agent est envoyé pour effectuer ce que l’on appelle un «rapport d’évaluation et d’admission des actifs indiciels». Une fois l’évaluation terminée, S.H.I.E.L.D. assigné un travailleur social pour garder un œil sur la personne super puissante. Cela cadre parfaitement avec Ant-Man & the Wasp, qui a confirmé que S.H.I.E.L.D. exploitait depuis longtemps des actifs améliorés – et a présenté Bill Foster comme l’ancien S.H.I.E.L.D. de Ghost. travailleur social. Qui d’autre est apparu dans le Gifted Index, et comment ont-ils acquis leurs pouvoirs? Certains pourraient tout à fait être des mutants, identifiés et surveillés par l’agence. Cette approche serait parfaitement parallèle aux nouveaux mutants.

En attendant, il convient de noter que les personnages individuels introduits dans New Mutants s’intégreraient également organiquement dans le MCU. Contrairement au reste des X-Men, les New Mutants ont toujours été bien intégrés dans l’univers plus large de Marvel Comics, ce qui signifie qu’ils ont des histoires qui impliquent tout, des Asgardiens aux Gardiens de la Galaxie. Dani Moonstar est devenu Valkyrie, Wolfsbane a porté le fils d’un loup-dieu asgardien, Magik s’est entraîné avec le docteur Strange et devrait devenir un mentor dans la prochaine Strange Academy, et Sunspot et Cannonball ont rejoint les Avengers. En fait, Sunspot a ensuite dirigé une équipe des Avengers. Tous ces arcs potentiels seraient ouverts si de nouveaux mutants étaient écrits dans le MCU – et c’est exactement ce que Marvel devrait faire.

Plus: Les nouveaux mutants: chaque mise à jour que vous devez savoir