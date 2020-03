De nouveaux mutants devraient sortir sur Disney + ou Hulu dès maintenant | .

Sur les talons du quatrième Nouveaux mutants retard, Disney devrait juste sortir le film sur l’une de ses deux plateformes de streaming, Hulu ou Disney +. Le dernier film de la franchise X-Men fait partie du dernier lot de films à être retardé en raison du coronavirus, qui bouleverse rapidement l’industrie du film et de la télévision.

New Mutants, un film qui se concentre sur un nouveau groupe de jeunes personnages X-Men, a traversé une période de post-production tumultueuse. Il était initialement prévu pour une sortie en avril 2018, mais a été repoussé à février 2019 pour tenir compte des reprises (ce qui n’est jamais arrivé). Après que New Mutants a été acquis par Disney avec d’autres actifs cinématographiques et télévisés de 20th Century Studios (anciennement 20th Century Fox), le film a été retardé une fois de plus, sa date de sortie étant reculée d’un an au 22 février 2020. Cela a été suivi par des rapports décourageants selon lesquels Disney n’était pas impressionné par les nouveaux mutants.

Cette fois, New Mutants a été retardé en raison de COVID-19, ou du coronavirus. Disney a décidé de supprimer les dates de sortie de trois de ses prochains films: New Mutants, Mulan et Antlers. Tous les trois ont été retardés indéfiniment. Dans le cas de New Mutants, au lieu de planifier une nouvelle date, Disney devrait renoncer à une sortie en salles et simplement mettre le film sur Disney + ou Hulu.

Dans la plupart des situations, cela serait considéré comme une perte majeure pour le studio, mais l’argent investi dans New Mutants a été dépensé il y a longtemps. De plus, si Disney prévoit un flop au box-office, cette solution leur permettrait d’éviter une autre catastrophe au box-office comme Dark Phoenix. Compte tenu de tous les problèmes qui ont affligé les nouveaux mutants au cours des dernières années, Disney a de nombreuses raisons d’avoir d’énormes doutes sur son potentiel au box-office. De plus, New Mutants n’a pas nécessairement besoin d’être sorti en salles. Après tout, c’est une histoire autonome et le dernier film de la franchise X-Men. Ce n’est pas comme si le film faisait partie de l’univers cinématographique Marvel, ni ne mènera à autre chose.

L’un des avantages de l’argent de ne pas avoir de sortie en salles est que cela bénéficierait grandement au service de streaming qui reçoit le film. Même si New Mutants n’est pas en mesure d’attirer de grandes foules dans les théâtres, il devrait quand même réussir à trouver un certain degré de popularité sur Disney + ou Hulu, en partie en raison de l’intérêt qui l’entoure, du manque de concurrence et de son association avec Marvel. et les X-Men. Nouveaux mutants deviendrait instantanément le film le plus dominant de Hulu pour le moment. Ou il pourrait sortir sur Disney + et devenir un ajout majeur à sa assez petite gamme de films originaux. Aucune de ces solutions n’est peut-être ce que Disney considérerait comme un résultat souhaitable, mais cela pourrait toujours être le meilleur moyen pour eux de faire face à cette situation désordonnée.

