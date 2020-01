De nouveaux oiseaux de proie offrent de nouveaux regards sur Black Canary, Huntress, Black Mask et plus

Birds of Prey est à moins de deux semaines et Warner Bros.a fourni une multitude de nouvelles images avec des regards nouveaux sur les héros et les méchants. Vous pouvez voir les photos dans la galerie ci-dessous, qui présente de nouvelles photos de Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smolett-Bell), Renee Montoya (Rosie Perez), Black Mask (Ewan McGregor), Cassandra Cain (Ella Jay Basco) et bien sûr Harley Quinn (Margot Robbie).

Le film réalisé par Cathy Yan sort le 7 février et est décrit comme suit:

Depuis les événements de Suicide Squad, Harley Quinn a quitté le Joker. Lorsque Roman Sionis, un seigneur du crime narcissique connu sous le nom de Black Mask, frappe une jeune fille nommée Cassandra Cain, Gotham City se retourne à sa recherche. Harley s’associe à Black Canary, Helena Bertinelli et Renee Montoya pour protéger la fille et faire tomber Sionis.

Images d’oiseaux de proie