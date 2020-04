De nouvelles images de Sanaa Lathan en catwoman dans la saison 2 de ‘Harley Quinn’ – Blackfilm

Blackfilm.com a reçu de nouvelles images de Catwoman, qui est exprimé par Sanaa Lathan dans le prochain épisode de la série de services de streaming de DC Universe ‘Harley Quinn’ Saison 2.

La série animée de comédie d’action pour adultes a été présentée le 29 novembre 2019 sur DC Universe, avec une première saison de 13 épisodes. Le spectacle est écrit et produit par la direction Justin Halpern, Patrick Schumacker, et Dean Lorey.

La série suit les mésaventures de Harley Quinn (Kaley Cuoco) et de son meilleur ami et partenaire dans le crime, Poison Ivy (Lake Bell), après avoir quitté son ex-petit ami le Joker et tenté de se débrouiller tout seul en tant que «cheville ouvrière» criminelle de Gotham City. La série mettra également en vedette Poison Ivy, Batman et un casting de héros et de méchants – anciens et nouveaux – de l’univers DC.

Diffusion le 17 avril, épisode # 3 («Trapped») – Harley et Ivy s’associent à Catwoman pour voler un artefact d’un musée qui a été piégé par nul autre que le Dr Trap. Pendant ce temps, le Dr Psycho (Tony Hale) tente de faire ses preuves en tant que leader, ce que Riddler exploite comme une opportunité de s’échapper.

Le casting de voix comprend également Lac Bell comme Dr. Pamela Isley / Poison Ivy, Alan Tudyk comme The Joker, Ron Funches (Impuissant), JB Smoove (Calme ton enthousiasme), Jason Alexander (Seinfeld), Wanda Sykes (Noirâtre), Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Natalie Morales (Bojack Horseman), Jim Rash (Communauté), Rahul Kohli comme Dr. Jonathan Crane / Scarecrow, Diedrich Bader comme Bruce Wayne / Batman, Tony Hale comme Dr. Edgar Cizko / Doctor Psycho et Chris Meloni comme commissaire Gordon.

Lathan n’est pas étranger au monde de l’animation. Elle a précédemment exprimé le personnage de Donna Tubbs sur Fox’s The Cleveland Show pendant quatre saisons ainsi que apparaître sur sa série phare Family Guy (sur une base récurrente). Elle a été vue pour la dernière fois lors de la dernière saison sur Showtime L’Affaire. D’autres apparitions télévisées incluent l’épisode «Replay» du La zone de crépuscule sur CBS All-Access et HBO Fils natif.