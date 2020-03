De nouvelles photos pour l’histoire de West Side de Steven Spielberg – Blackfilm

Twentieth Century Fox a publié de nouvelles photos sur le prochain West Side Story du lauréat d’un Oscar Steven Spielberg.

West Side Story sera publié par The Walt Disney Studios aux États-Unis le 18 décembre 2020.

De gauche à droite: les membres des Jets Anybodys (Ezra Menas), Embouchure (Ben Cook), Action (Sean Harrison Jones); Le leader des Jets Riff (Mike Faist); Bébé John (Patrick Higgins); Tony (Ansel Elgort) et Maria (Rachel Zegler); Le frère de Maria et leader des Sharks, Bernardo (David Alvarez); et Sharks membres Quique (Julius Anthony Rubio), Chago (Ricardo Zayas), Chino (Josh Andrés Rivera), Braulio (Sebastian Serra) et Pipo (Carlos Sánchez Falú).

Le casting comprend également Ariana DeBose (Anita); Ana Isabelle (Rosalia); Corey Stoll (Lieutenant Schrank); Brian d’Arcy James (Officier Krupke); Curtiss Cook (Abe) et lauréat d’un Oscar Rita Moreno, qui joue Valentina et est également l’un des producteurs exécutifs du film.

Une adaptation de la comédie musicale originale de Broadway, West Side Story explore le jeune amour et les tensions entre les gangs rivaux les Jets et les Sharks dans les rues de 1957 à New York.

West Side Story est produit et réalisé par Steven Spielberg à partir d’un scénario du scénariste nominé aux Oscars® et du dramaturge lauréat du prix Pulitzer Tony Kushner. Le film a été adapté pour l’écran à partir de la comédie musicale originale de Broadway de 1957, qui a été écrite par Arthur Laurents avec la musique de Leonard Bernstein, les paroles de Stephen Sondheim et le concept, la direction et la chorégraphie de Jerome Robbins. Le lauréat du Tony Award, Justin Peck, chorégraphiera les numéros musicaux du film. Le producteur Kevin McCollum, lauréat d’un Tony Award®, et la productrice nominée aux Oscars Kristie Macosko Krieger sont également à la tête de la production.

L’équipe musicale du film comprend le célèbre chef d’orchestre Gustavo Dudamel, qui dirigera l’enregistrement de la partition emblématique de Bernstein; David Newman (Anastasia), compositeur et chef d’orchestre nominé aux Oscars, organisera la partition de la nouvelle adaptation; La compositrice lauréate d’un Tony Award, Jeanine Tesori (Broadway’s Fun Home et Thoroughly Modern Millie), qui travaillera avec les acteurs au chant; et le superviseur de la musique nominé aux Grammy Awards, Matt Sullivan (Beauty and the Beast, Chicago), qui servira de producteur exécutif de musique pour le film.