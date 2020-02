De presse Espagne (07/02/2020) – Queen Margot

Nous commençons le mois de février avec une coïncidence qui se produit rarement, puisque les deux sorties principales mettent en vedette la même actrice, la merveilleuse Margot Robbie. Le box-office principal et le plus probable est «Oiseaux de proie (et l’émancipation fabuleuse de Harley Quinn)” (Warner Bros.), le spin-off attendu de “ Suicide Squad ”, après s’être séparé de Joker, Harley Quinn et de trois autres héros (Black Canary, Huntress et Rene Montoya) unissent leurs forces pour sauver une fille ( Cassandra Cain) du roi du crime maléfique Mscara Negra.

Pendant ce temps, à temps pour les Oscars qui seront livrés dimanche prochain, et pour lesquels Robbie est nommée meilleure actrice de soutien, arrive ‘Le scandale (Bombshell)‘(eOne Films), une production inspirée d’événements réels qui a deux autres nominations pour ces prix, l’une d’entre elles de la meilleure actrice pour Charlize Theron qui, avec Robbie et Nicole Kidman, joue dans ce regard révélateur vers l’empire le plus puissant et le plus controversé Médecin de tous les temps, Fox News, et l’histoire explosive des femmes qui ont fait tomber l’infâme homme qui l’a créé, Roger Ailes.

Enfin, nous soulignerons également ‘La vie cachée‘(Hispanic Foxfilm), le nouveau film écrit et réalisé par Terrence Malick, un drame basé sur des événements réels qui raconte l’histoire de Franz Jgersttter, un mari et un père dévoué qui refuse de se battre pour les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, même lorsque la possibilité d’une exécution menace de le séparer de sa famille.

Pour le week-end prochain, nous aurons une variété de genres comme nous aurons de l’action et des aventures avec ‘Sonic. Le film », l’horreur avec« Fantasy Island »et la comédie et la romance avec« Jusqu’à ce que le mariage nous sépare ».

«Nous n’avons qu’à danser»

Genre: Drame

Réalisateur: Levan Akin

Guin: Levan Akin

Interprètes: Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana Javakishvili, Giorgi Tsereteli, Tamar Bukhnikashvili, Marika Gogichaishvili, Kakha Gogidze, Levan Gabrava, Ana Makharadze, Nino Gabisonia, Mate Khidasheli, Aleko Begalishviliieili, Nia Lucas

Terrain: Merab s’est entraîné depuis son plus jeune âge dans le groupe de danse national de Géorgie avec sa partenaire de danse Mary. Son monde est fortement ébranlé avec l’arrivée d’Irakli, qui devient rapidement son plus grand rival et désir. Dans cet environnement conservateur, Merab est contraint de se libérer et de tout risquer.

«Le scandale (Bombshell)»

Genre: Biographie, Drame

Réalisateur: Jay Roach

Guin: Charles Randolph

Interprètes: Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, John Lithgow, Alice Eve, Kate McKinnon, Allison Janney, Ashley Greene, Alanna Ubach, Stephen Root, Malcolm McDowell, Mark Duplass, Connie Britton, Rob Delaney, Mark Moses

Intrigue: “ Le scandale (Bombshell) ” est un aperçu révélateur de l’empire médiatique le plus puissant et le plus controversé de tous les temps et l’histoire explosive des femmes qui ont fait tomber l’homme infâme qui l’a créé.

«Oiseaux de proie (et la fabuleuse émancipation de Harley Quinn)»

Genre: Action, Aventure, Science-Fiction

Réalisateur: Cathy Yan

Guin: Christina Hodson

Interprètes: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Ewan McGregor, Ella Jay Basco, Chris Messina, Ali Wong, Robert Catrini, Steven Williams, Derek Wilson

Résumé: Après s’être séparés de Joker, Harley Quinn et trois autres héronas (Black Canary, Huntress et Rene Montoya) unissent leurs forces pour sauver une fille (Cassandra Cain) du méchant roi du crime Mscara Negra.

«Vie cachée»

Genre: Blica, Biographie, Drame

Réalisateur: Terrence Malick

Guin: Terrence Malick

Interprètes: August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon, Bruno Ganz, Karin Neuhuser, Tobias Moretti, Matthias Schoenaerts, Ulrich Matthes

Résumé: Basé sur des événements réels, le film met en vedette August Diehl dans le rôle de l’Australien Franz Jgersttter, un mari et un père dévoué qui refuse de se battre pour les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, même lorsque la possibilité d’une exécution menace de le séparer de sa famille.

‘Bliss’

Genre: Terreur

Réalisateur: Joe Begos

Guin: Joe Begos

Interprètes: Dora Madison, Tru Collins, Rhys Wakefield, George Wendt

Résumé: L’artiste Dezzy Donahue traverse une crise créative sans fin. Incapable d’arrêter sa séquence, Dezzy est professionnellement stagnant. Afin de lutter contre son sort, il se livre aux drogues lourdes. Son espèce de petit ami, Clive, est inquiète, tandis que son amie Courtney et son énigmatique mari Ronnie continuent de nourrir leurs pulsions les plus sombres. Cependant, peu à peu, la fête semble terminée et maintenant Dezzy a soif de sang et souffre de visions terrifiantes. N’ayant jamais été une personne maîtrisée, il est incapable de résister à ses nouvelles impulsions dangereuses. Mauvaise nouvelle pour tout le monde dans votre vie, qui est plein du liquide rouge qui …

«Une mission folle»

Genre: Comédie

Réalisateur: Ludovic Colbeau-Justin

Guin: Matthieu Le Naour

Interprètes: Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra, Samuel Jouy, Sophie Verbeeck, Carole Brana

Terrain: Romain est un médecin par intérim qui travaille dans un hôpital psychiatrique. Lo (Dany Boon) est un patient qui prétend être un agent secret appelé “The Len”. Ses destins se croisent quand Romain n’a d’autre choix que de compter sur Lo pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue. Romain, bien sûr, n’est pas sûr d’avoir pris la bonne décision. Est-ce un espagnol comme on dit ou est-ce juste fou de nouer?

«La patrouille de patte: sauvetage à pleine vitesse»

Genre: Animation, Famille

Réalisateur: Charles E. Bastien

Guin: Steven Sullivan

Distribution:

Résumé: Nous sommes sur le point de commencer la grande course de Baha Aventura! La Paw Patrol est prête à soutenir le héros de la course, alors que son équipe de techniciens et de pneus change. Mais lorsque le pilote légendaire ne peut pas participer au championnat, il appelle Marshall pour le remplacer.

«Lur et Amets»

Genre: Animation, Aventures

Réalisateur: Joseba Ponce, Imanol Zinkunegi

Guin: Eneko Olasagasti, Carlos Zabala

Distribution:

Résumé: Les parents de Lur et Amets ont un mariage ce week-end et ont laissé les jumeaux chez la grand-mère Andere. Mais, grâce aux pouvoirs d’elle et de son chat Baltaxar, ce ne sera pas un week-end conventionnel. Ils partiront pour un voyage inoubliable, ils se déplaceront dans différentes aventures et vivront à travers notre histoire. Ils seront les protagonistes de chacune des histoires et en tout ils auront l’aide d’Andere et de Baltaxar. Mais, malheureusement, ils auront toujours deux hommes mauvais sur leurs talons.

«Arima»

Genre: Drame

Réalisateur: Jaione Camborda

Guin: Jaione Camborda

Interprètes: Melania Cruz, Nagore Arias, Rosa Puga Dvila, Iria Parada, Tito Asorey, Mabel Rivera

Terrain: La vie de quatre femmes et d’une fille qui est modifiée par l’arrivée inattendue de deux étrangers. L’un d’eux fuit l’autre, se cachant à travers la ville comme une existence insaisissable, effrayante et douteuse. L’autre, un blessé au pistolet, dérange le quotidien des femmes de différentes manières, à la frontière du réel et de l’imaginaire, entre le cauchemar et le rêve, entre la peur et le désir, dans une histoire imprégné de mystère.

«Zibila et le pouvoir des rayures»

Genre: Animation, Enfants

Réalisateur: Isabelle Favez

Guin: Pierre-Luc Granjon, David Bredel

Distribution:

Terrain: Zibila est un jeune zèbre qui est adopté par un couple de chevaux. Le jour où l’école commence, tous ses camarades de classe la traitent comme si elle était différente et ils l’abandonnent simplement parce qu’elle a des rayures. Mais grâce à son ami Carino, Zibila se sent mieux et se lance dans une grande aventure qui l’aide à retrouver la confiance perdue à cause de ses camarades de classe. L’histoire de Zibila est en outre accompagnée de trois autres courts métrages célébrant la diversité: «Le fondant au chocolat», «Je n’ai pas peur du crocodile» et «Sur les hauteurs».