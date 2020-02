De presse Espagne (21/02/2020) – Harrison, le chien, a déménagé à Manhattan

Nous sommes arrivés à un week-end où les premières, a priori, ne semblent pas donner grand-chose à dire, donc probablement ‘Sonic. Le film suit en tant que leader. Comme la nouveauté la plus remarquable que nous ayons de ‘L’appel de la nature‘(20th Century Studios Espaa), un film d’aventure mettant en vedette Harrison Ford qui présente l’histoire de Buck à l’écran avec une énorme authenticité, un chien au grand cœur dont la douceur de la vie domestique se renverse lorsqu’il est soudainement arraché de sa maison en Californie et ils l’ont transplanté dans les terres exotiques des Yukn en Alaska pendant la ruée vers l’or des années 1890.

Pour sa part, l’autre première disons que la plus forte de la semaine est ‘Manhattan sans issue‘(Diamond Films), thriller d’action dans lequel Chadwick Boseman donne la vie à un policier new-yorkais qui voit la possibilité de racheter son passé lorsque huit policiers sont tués lors d’un vol. Avec l’aide de votre partenaire, lancez une persécution brutale afin de trouver les coupables.

Enfin, nous soulignerons également ‘Queen & Slim‘(eOne Films Spain), drame dont l’intrigue tourne autour d’un homme et d’une femme de couleur qui lors de leur premier rendez-vous sont arrêtés par la police après une légère infraction à la circulation. Une situation qui bien que ne devrait pas avoir de conséquences majeures, mais qui se termine de manière tragique lorsque l’homme tue le policier en état de légitime défense.

Pour le week-end prochain, nous aurons l’arrivée de premières intéressantes comme le nouveau film de Guy Ritchie «The Gentlemen: The Mafia Lords» ou la nouvelle version de «The Invisible Man» de Blumhouse.

«L’appel de la nature»

Genre: Animation, Aventures, Drame

Réalisateur: Chris Sanders

Guin: Michael Green

Interprètes: Harrison Ford, Dan Stevens, Karen Gillan, Colin Woodell, Omar Sy, Terry Notary, Alex Solowitz, Micah Fitzgerald, Heather McPhaul, Paul Mabon, Raven Scott, Martin J.Riddell

Intrigue: «L’appel de la nature» apporte l’histoire de Buck à l’écran avec une énorme authenticité. Il s’agit d’un chien au grand cœur dont la douce vie domestique est bouleversée lorsqu’il est soudainement enlevé de sa maison en Californie et transplanté dans les terres exotiques de Yukn en Alaska pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck est La recrue vient d’arriver dans une équipe de traîneaux à chiens qui livre le courrier et dont il finit par être le leader. Buck vit la plus grande aventure de sa vie et trouve enfin sa place dans le monde en devenant son propre professeur.

«Domino»

Genre: Crime, Thriller

Réalisateur: Brian de Palma

Guin: Petter Skavlan

Interprètes: Nikolaj Coster-Waldau, Carice van Houten, Guy Pearce, Younes Bachir, Mohammed Azaay, Eriq Ebouaney, Thomas W. Gabrielsson, Truus de Boer, Inge Lise Goltermann, Don Alphonso, Nicolas Bro

Argument: Un officier de police s’associe à un officier pour localiser le meurtrier de son partenaire. Ce que le couple ne sait pas, c’est que l’individu qu’il poursuit travaille dans une opération spéciale de la CIA et suit la trace d’une cellule terroriste de l’Etat islamique en Europe.

«Manhattan sans issue»

Genre: Crime, Drame, Thriller

Réalisateur: Brian Kirk

Guin: Matthew Carnahan, Adam Mervis

Interprètes: Taylor Kitsch, Chadwick Boseman, J.K. Simmons, Sienna Miller, Stephan James, Keith David, Victoria Cartagena, Gary Carr, Shayna Ryan, Toby Hemingway, Dale Pavinski, Louis Cancelmi, Christian Isaiah, Morocco Omari, Katie McClellan, Jamaal Burcher, Adam Desautels, Lucky Harmon, Kevin D. Benton, Suzette Gunn, Wesley Green, Gina Destra

Terrain: Andr Davis (Chadwick Boseman) est un flic de New York qui voit la possibilité de racheter son passé lorsque huit policiers sont tués lors d’un vol. Avec l’aide de son partenaire Frankie (Sienna Miller), il entame une brutale persécution afin de retrouver les coupables et, pour la première fois dans l’histoire de Manhattan, la ville sera blindée et dans les prochaines 24 heures personne ne pourra entrer ou sortir l’île.

‘Le plan’

Genre: Comédie, Drame

Réalisateur: Polo Menrguez

Guin: Polo Menrguez

Interprètes: Antonio de la Torre, Ral Arvalo, Chema del Barco

Argument: «Le plan» est l’histoire de trois perdants, Paco, Ramn et Andrade, trois amis sans emploi depuis la fermeture de l’entreprise de sécurité où ils travaillaient. Il est neuf heures du matin et ils ont dû exécuter un plan. Plusieurs revers les empêchent de quitter la maison, et peu à peu ils s’impliquent dans une série de discussions gênantes qui vont abattre leurs murs et arracher leur masque pour changer à jamais leur amitié.

«Queen & Slim»

Genre: Drame

Réalisateur: Melina Matsoukas

Guin: Lena Waithe, James Frey

Interprètes: Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith, Chlo Sevigny, Bokeem Woodbine, Gralen Bryant Banks, Roger Petan, Kenneth Kynt Bryan, Sturgill Simpson, Roman Armstrong, Thom Gossom, Calvin Williams, Colby Boothman

Résumé: Après une légère infraction à la circulation, un homme (Daniel Kaluuya) et une femme de couleur (Jodie Turner-Smith) qui apprécient leur premier rendez-vous sont arrêtés par la police. Une situation qui ne devrait pas avoir de conséquences majeures se termine tragiquement lorsque l’homme tue le policier en état de légitime défense. Terrifiés et craignant les conséquences, tous deux sont contraints de fuir. Mais l’incident a été filmé et devient viral, et le couple devient involontairement un symbole de traumatisme, de terreur et de douleur qui afflige les gens à travers le pays. Au volant, ces deux fugitifs aléatoires vont se découvrir dans les plus t …

«Singes»

Genre: Drame, Action

Réalisateur: Alejandro Landes

Guin: Alexis Dos Santos, Alejandro Landes

Interprètes: Julianne Nicholson, Moises Arias, Jorge Romn, Sofia Buenaventura, Laura Castrilln, Sneider Castro

Résumé: Au sommet d’une montagne imposante, où ce qui ressemble à première vue à un camp d’été, huit enfants de la guérilla surnommés «les singes» vivent ensemble sous l’œil vigilant d’un sergent paramilitaire. Sa seule mission est claire: prendre soin du médecin (Julianne Nicholson), une Américaine qu’ils ont prise comme rehn. Lorsque cette mission commencera à être en danger, la confiance entre eux commencera à être remise en question.

«Nos mères»

Genre: Drame

Réalisateur: Csar Daz

Guin: Csar Daz

Interprètes: Armando Espitia, Emma Dib, Aurelia Caal, Julio Serrano Echeverra, Victor Moreira

Terrain: Guatemala, 2013. Le pays est fasciné par le procès d’officiers militaires qui ont déclenché la guerre civile. Les témoignages des victimes continuent d’arriver. Ernesto, un jeune anthropologue de la Forensic Foundation, identifie les personnes disparues. Un jour, à travers l’histoire d’une vieille femme, Ernesto pense avoir trouvé un indice qui lui permettra de retrouver son père, un guérillero disparu pendant la guerre.

«Les hirondelles de Kaboul»

Genre: Animation

Réalisateur: Zabou Breitman, Ela Gobb-Mvellec

Guin: Zabou Breitman, Patricia Mortagne, Sbastien Tavel

Distribution:

Terrain: été 1998. Kaboul est une ville en ruine occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont deux adolescents qui sont tombés amoureux malgré le fait qu’ils vivent dans un environnement plein de violence et de misère. Bien qu’ils survivent jour après jour, un acte irresponsable de Mohsen changera leur vie pour toujours.

«Coeur brûlant»

Genre: Drame

Réalisateur: Andrs Garrig

Guin: Pedro Delgado, Andrs Garrig

Interprètes: Karyme Lozano, Mara Vallejo-Ngera, Carmelo Crespo, Yolanda Ruiz, Claudio Crespo, Pablo Via

Terrain: BURNING HEART raconte l’histoire de Lupe Valds (Karyme Lozano), une écrivaine intelligente qui enquête sur les apparitions du Sacré-Cœur de Jésus à la recherche d’inspiration pour son prochain roman. Guidé par une experte en mystère (Mara Vallejo-Ngera), découvrez des secrets qui éblouissent son imagination. Rencontrez des personnages improbables, des saints, des meurtriers, des exorcistes, des pommes de terre, des présidents, des conspirateurs … des miracles et des crimes. Conformément à ses recherches, Lupe découvrira également les secrets de son propre cœur, affligé par de vieilles blessures qui doivent être guéries.

«<3»

Genre: Documentaire

Réalisateur: Mara Antn Cabot

Guin: Marina Maesso

Distribution:

Intrigue: C’est l’été à Madrid et les parcs sont remplis de jeunes excités, hyperconnectés et anxieux qui libèrent leurs pulsions: trouver l’amour, éveiller le désir. Et dans cette irréalité où tout est confus, Ana trouve aussi sa façon particulière de ressentir. “<3" entre entre les arbres et les fontaines arrosées pour poser des questions, marchant avec Ana et avec les autres. Et ce n'est que sur la base de l'improvisation, par hasard, de toutes ces particules qui forment l'amour et le désir, que nous pouvons obtenir des réponses franches, sans étiquettes ni explications préalables. Nous abordons ces visages camouflés dans les plus grands profils de réseaux sociaux sous leur forme la plus pure. Des nerfs, des rires, ...

«Les enfants de San Luis»

Genre: Action, Aventures, Drame

Réalisateur: lex Lpez, Antonio Jesus Rojas

Guin: Manuel Fernndez, Jos Gonzalez, lex Lpez, Antonio Jess Rojas

Interprètes: Antonio della Casa, Ana Jimnez, Olga Navaln, Jose Mara Onrubia, Jos Gonzlez, Pepe Garrido, Sergio Martn, Ignacio de la Puerta, Juan Carlos Quintana, Antonio Garca Barbeito

Terrain: Andaluca 1832. Ferdinand VII soumet son peuple à vivre sous des injustices sociales constantes. Pendant ce temps, l’armée des cent mille fils de Saint-Louis, avant le non-paiement de leurs services par le roi, procède au pillage incontrôlé de toutes sortes d’œuvres d’art. Juan Caballero, un bandit qui maintient en vie les espoirs des classes les plus pauvres, avec le père Gabriel et la jeune novice Candela, entreprendra une évasion désespérée pour protéger leur Vierge. Actuellement, Vctor, un lieutenant de la garde civile et Carmen, une étudiante en histoire de l’art, enquêtent sur le meurtre de la seule personne qui sait où se trouve vraiment la Vierge. Une légende qui commence dans le pays …