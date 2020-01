De presse Espagne (31/01/2020) – Sous l’eau, sous l’arc-en-ciel et sous le soleil de l’Afrique

Nous avons clôturé le mois de janvier avec un authentique renouvellement sur le panneau d’affichage avec l’arrivée de pas moins de douze nouveaux titres. En tant que première première, nous avons ‘Sous l’eau‘(Hispano Foxfilm), thriller d’horreur aquatique avec Kristen Stewart, Vincent Cassel et T.J. Miller et cela tourne autour d’une équipe de chercheurs qui doivent se battre pour survivre après qu’un tremblement de terre ait détruit leur laboratoire sous-marin.

Pour sa part, au milieu de la saison des prix vient ‘Judy‘(Vrtice Cine), film biographique sur la légendaire actrice Judy Garland qui donne vie à René Zellweger qui commence comme un grand favori pour remporter l’Oscar de la meilleure actrice pour sa performance dans un film qui raconte comment durant l’hiver 1968, trente Des années après la première de «The Wizard of Oz», la légende Judy Garland arrive à Londres pour donner une série de concerts. Alors qu’elle se prépare à monter sur scène, les fantômes qui l’ont tourmentée pendant sa jeunesse à Hollywood lui reviennent.

Enfin, avec l’intention de contester le numéro 1 du docteur Dolittle, il se présenteAnnonce‘(Paramount), un drame mettant en vedette Luis Tosar et Anna Castillo qui raconte trois histoires liées par un thème central: l’immigration, dans laquelle aucun de ses protagonistes ne sait que leur destin est voué à se croiser et que leur vie ne sera jamais les mêmes.

Pour le week-end prochain, nous aurons comme grand lancement «Birds of proey (et l’émancipation fantastique de Harley Quinn)», spin-off de «Suicide Squad» centré sur le personnage de Harley Quinn qui donne vie à une Margot Robbie qui Double le panneau d’affichage et arrive également le film “Le scandale (Bombshell)” basé sur des événements réels qui a 3 nominations aux Oscars.

«Quackers: The Legend of Ducks»

Genre: Animation, Aventures, Comédie

Réalisateur: Viktor Lakisov

Guin: Viktor Lakisov, John T. Mickevich, Vadim Sveshnikov, Vera Sveshnikova-Vaskovich, Bob Underwood, Vsevolod Zorin

Interprètes: Michael Gross, Robbie Daymond, Jesse Corti, Mark DeCarlo, Enn Reitel, Bruce Nozick, Polina Maksimova, Aleksandr Golovin, Joshua J. Greene, Evelina Bledans, David Markus, Amy Margolis, Andrea Becker, Stanislav Strelkov, Nikita Presnyakov

Résumé: Il y a de nombreuses années, sur une île très lointaine, vivait le canard du soleil, qui avait le pouvoir de protéger l’ensemble du troupeau contre les terrifiants pouvoirs maléfiques qui pouvaient venir de l’étranger. Leurs gardes fidèles ont surveillé de près le territoire et ont veillé à ce que le Soleil étende son énergie sur ses terres florissantes. Mais, quand la méchante sorcière a appris les super pouvoirs du Sun Duck, elle les a saisis sans scrupules. Aujourd’hui, personne ne croit en ces vieilles légendes. Les canards mandarins résident paisiblement en paix sur leur île et seul l’empereur sait que la légende est vraie et que la prochaine génération du Pato del Sol a été confirmée. …

«Un moment dans le temps – Vagues»

Genre: Drame, Romance

Réalisateur: Trey Edward Shults

Guin: Trey Edward Shults

Interprètes: Kelvin Harrison Jr., Taylor Russell, Sterling K. Brown, Rene Elise Goldsberry, Alexa Demie, Lucas Hedges

Plot: ‘Waves’ est annoncé comme une comédie musicale énergique et émouvante sur la vie adolescente contemporaine centrée, en particulier, sur deux couples de jeunes qui naviguent dans ce domaine émotionnellement miné qui implique de grandir et de tomber amoureux.

«Annonce»

Genre: Drame

Réalisateur: Salvador Calvo

Guin:

Interprètes: Luis Tosar, Anna Castillo, Alvaro Cervantes, Jess Carroza, Miquel Fernndez, Moustapha Oumarou, Zayiddiya Disssou

Résumé: Dans une tentative désespérée d’atteindre l’Europe et accroupi devant une piste d’atterrissage au Cameroun, un garçon de six ans et sa sœur aînée attendent de se faufiler dans les caves d’un avion. Pas trop loin, un militant écologiste contemple l’image terrible d’un éléphant, mort et sans croc. Non seulement vous devez lutter contre le braconnage, mais vous devrez également faire face aux problèmes de votre fille qui vient d’arriver d’Espagne. À des milliers de kilomètres au nord, à Melilla, un groupe de gardes civils se prépare à affronter la foule furieuse des subsahariens qui ont commencé l’assaut contre la clôture. Trois histoires liées par un thème central …

«Judy»

Genre: Biographie, Drame, Musical

Réalisateur: Rupert Goold

Guin: Tom Edge

Interprètes: René Zellweger, Rufus Sewell, Finn Wittrock, Michael Gambon, Jessie Buckley, Bella Ramsey, John Dagleish, Gemma Leah Devereux, Gaia Weiss, Andy Nyman, Fenella Woolgar, Phil Dunster, Julian Ferro, Royce Pierreson, Lucy Russell, Philippe Spall Kate Margo

Résumé: Au cours de l’hiver 1968, trente ans après la première de «The Wizard of Oz», la légende Judy Garland (René Zellweger) arrive à Londres pour donner une série de concerts. Les billets sont épuisés en quelques jours bien qu’il ait vu sa voix et sa force diminuer. Alors que Judy se prépare à monter sur scène, les fantômes qui l’ont tourmentée durant sa jeunesse à Hollywood lui reviennent. À 47 ans, elle fait face aux insécurités qui l’accompagnaient depuis ses débuts dans ce voyage, mais cette fois elle voit un objectif ferme: rentrer chez elle avec sa famille pour retrouver l’équilibre.

«Sous l’eau»

Genre: Action, Drame, Terreur

Réalisateur: William Eubank

Guin: Brian Duffield, Adam Cozad

Interprètes: Kristen Stewart, Vincent Cassel, T.J. Miller, Jessica Henwick, Mamoudou Athie, Gunner Wright, John Gallagher Jr.

Argument: Une équipe de chercheurs doit se battre pour survivre après qu’un tremblement de terre ait détruit son laboratoire sous-marin.

«Ma grande petite ferme»

Genre: Documentaire

Réalisateur: John Chester

Guin: John Chester, Mark Monroe

Interprètes: John Chester, Molly Chester

Résumé: «Ma grande petite ferme» raconte l’incroyable histoire de John et Molly Chester, qui ont quitté la ville pour réaliser le rêve de leur vie: construire une immense ferme à récolter en harmonie avec la nature. Avec une photographie impressionnante, des animaux captivants et un message universel, «Ma grande petite ferme» nous donne un plan pour une vie meilleure et une planète plus saine.

«Opération Panda»

Genre: Animation, Aventures, Comédie

Réalisateur: Vasiliy Rovenskiy

Guin: Billy Frolick, Vasiliy Rovenskiy

Distribution:

Argument: Un homme maladroit livre par erreur un bébé panda dans la mauvaise direction. Soyez alors lorsque Mic-Mic l’ours et ses amis se lancent dans une aventure audacieuse pour aider le petit panda à retourner dans sa vraie maison et à rencontrer sa famille.

«Pour toute mort»

Genre: Comédie

Réalisateur: Alfonso Snchez

Guin: Ana Graciani

Interprètes: Alfonso Snchez, Alberto Lpez, Estefana de los Santos, Joaqun Ortega, Josep Maria Riera, Marta Tomasa, Fina Rius, Fernanda Orazi, Mara Cabrera, Mila Fernndez

Terrain:

«Voler ensemble»

Genre: Aventure, Famille

Réalisateur: Nicolas Vanier

Guin: Lilou Fogli, Christian Moullec, Matthieu Petit, Nicolas Vanier

Interprètes: Jean-Paul Rouve, Mlanie Doutey, Louis Vazquez, Lilou Fogli, Frdric Saurel, Grgori Baquet, Dominique Pinon, Ariane Piri, Philippe Magnan

Résumé: Thomas, un garçon obsédé par les jeux vidéo, ne veut pas passer des vacances à la campagne avec son père, un scientifique dédié à l’étude des oies sauvages et de leurs processus de migration. Cependant, père et fils se joindront à une aventure incroyable: sauver une espèce en voie de disparition à l’aide d’un ultra-léger. Ensemble, ils se lancent dans un voyage fascinant à travers le ciel de l’Europe.

«Ether»

Genre: Thriller, Drame

Réalisateur: Krzysztof Zanussi

Guin: Krzysztof Zanussi

Interprètes: Jacek Poniedzialek, Zsolt Lszl, Andrzej Chyra, Ostap Vakulyuk, Maria Ryaboshapka, Kolokolnikov Stanislav, Malgorzata Pritulak, Rafal Mohr, Victoria Zinny, Remo Girone, Ostap Stupka, Rafal Gorski, Arturas Dubasapa, Prs

Résumé: À la fin du 19e siècle, quelque part dans la périphérie de l’Empire russe, un médecin administre par erreur une surdose mortelle de ter à une jeune femme. Après avoir échappé à sa peine de mort, il trouve un emploi en Sibérie, où il peut se sentir libre et soutenu pour l’expérimenter afin de contrôler la douleur et aussi de manipuler le comportement humain. Jusqu’où la limite entre la science et l’humanité atteint-elle?

«Insumisas»

Genre: Drame

Réalisateur: Fernando Prez, Laura Hunter

Guin: Fernando Prez, Laura Hunter

Interprètes: Sylvie Testud, Yeni Soria, Antonio Buil, Giselle Gonzlez Alpzar, Hctor Noas, Mario Guerra

Terrain: 1819. Enrique Faber, un chirurgien suisse, arrive à Cuba pour retrouver son fils, kidnappé par l’un de ses goûts. Face aux ruines d’une plantation de café, vérifiez avec horreur que tous deux sont morts dans une révolte d’esclaves. Installée à Baracoa, Enrique comprend progressivement la société cubaine complexe et contradictoire. Mais trois ans après son mariage avec Jeanne de Len, sa véritable identité se dévoile: Enrique est en fait une femme qui s’est habillée en homme pour pratiquer la médecine. Envoyée en prison, Enriqueta Faber fait face au procès le plus scandaleux de l’histoire coloniale cubaine.

«M»

Genre: Documentaire

Réalisateur: Yolande Zauberman

Guin: Yolande Zauberman

Distribution:

Terrain: Menahem Lang ouvre la porte secrète de sa ville natale, Bne Brak, «la ville des hommes en noir», la capitale mondiale du judos ultra-orthodoxe. C’est pour retourner sur les lieux du crime, car dans cette ville ils l’ont maltraité tout au long de son enfance. C’est aussi retourner dans un lieu que j’aime beaucoup, un premier chemin semé de rencontres inattendues, de rites oubliés … une réconciliation.