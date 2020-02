De presse USA (07/02/2020) – Oiseaux de proie

Nominée pour l’Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour son rôle dans “ The Scandal (Bombshell) ”, il semble peu probable que Margot Robbie obtienne enfin la statuette ce dimanche, bien qu’elle ait toutes les options pour obtenir le numéro 1 au box-office. avec la première de ‘Oiseaux de proie (et l’émancipation fabuleuse de Harley Quinn)»(Warner Bros Pictures). Robbie revient en tant que méchant de DC Comics dans ce film où seront également Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez et Ewan McGregor.

Réalisé par Cathy Yan, ce projet ne devrait pas atteindre les chiffres d’autres films WB / DC tels que ‘Suicide Squad’ (133 millions lors de sa première fin de semaine) ou ‘Joker’ (96,2 millions), avec des estimations qui Ils vous donnent environ la moitié de ces chiffres. En tant que choses et malgré l’attraction de Robbie comme Harley Quinn et son sous-titre sans fin, le film pourrait atteindre 55 millions de dollars lors de sa première.

Beaucoup moins d’attraction aura également l’intéressant ‘The Lodge’ (Neon), un film réalisé par Veronika Franz et Severin Fiala et avec Riley Keough, Jaeden Lieberher, Lia McHugh, Alicia Silverstone et Richard Armitage. C’est un thriller d’horreur qui tourne autour d’une femme qui, en raison d’une forte chute de neige, est piégée avec les deux enfants de son fiancé dans une maison loin de la civilisation. De ah … La bande a 79% de notes positives sur Rotten Tomatoes.

Nous terminons notre examen des premières les plus remarquables avec ‘Come to Daddy’ (Saban Films), un film avec lequel Elijah Wood (‘Grand Piano’) revient au genre de la comédie d’horreur. Réalisé par Ant Timpson (“ L’ABC de la mort ”), le film se concentre sur un gars qui essaie de surmonter ses problèmes d’alcool, alors quand son père absent l’invite à passer quelques jours dans sa maison face à la mer, il semble une opportunité de renforcer les liens paternofiliaux. Et oui, tout se terminera dans un authentique cauchemar.

Dans la perspective du week-end, nous suivrons les premières de ‘Sonic. Le film ‘(Paramount Pictures), un film basé sur la célèbre série de jeux vidéo Sega, et’ Fantasy Island ‘(Columbia Pictures), adaptation réalisée par Jeff Wadlow que Blumhouse Productions et Sony ont fait de la série à succès ABC.