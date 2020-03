De presse USA (13/03/2020) – Vin Diesel contre la musique et l’amour

Après le succès de ‘My Father’s Song’ en 2018, les frères Andrew Erwin et Jon Erwin reviennent avec ‘Je crois toujours‘(Lionsgate), une nouvelle histoire inspirée de la romance entre le chanteur Jeremy Camp et sa première épouse Melissa Henning. Avec Melissa Roxburgh, Britt Robertson, K.J. Apa et Gary Sinise parmi ses protagonistes, le film devrait récolter entre 11 et 14 millions de dollars lors de sa première, un chiffre légèrement inférieur à celui obtenu par le film précédent des réalisateurs (qui sans coronavirus entre les deux a fini par collecter 83 millions) .

Quelque chose de moins devrait être soulevé par Vin Diesel et son ‘Injecté de sang‘(Sony Pictures), adaptation de la bande dessinée créée en 1992 par Kevin Van Hook, Don Perlin et Bob Layton. Le film marque les débuts de réalisation de Dave Wilson, dans une histoire qui incarnera Diesel dans le rôle de Ray Garrison, un soldat récemment tué au combat et ramené à la vie par la société RST sous le nom de Bloodshot surhumain. Avec un budget estimé à 42 millions de dollars (un peu bas pour ce type de productions), le film, sorti dans notre pays la semaine dernière, pourrait représenter de 8 à 11 millions de dollars à sa première.

Nous terminons l’examen des premières les plus remarquables avec ‘La chasse‘(Universal Pictures), un thriller d’horreur se déroulant dans l’Amérique moderne que Craig Zobel a réalisé à partir d’un scénario écrit à quatre mains par Nick Cuse et Damon Lindelof. Son intrigue tourne autour de douze étrangers qui se réveillent dans la clairière d’une forêt. Ils ne savent pas où ils se trouvent ni comment ils y sont arrivés. Ils ne savent pas non plus qu’ils ont été choisis pour quelque chose de très spécifique: être chassé. Le film est estimé qu’il pourrait lever entre 7 et 10 millions, au détriment de la vérification de l’impact du coronavirus aux États-Unis.

La semaine prochaine … nous verrons si les cinémas du pays sont toujours ouverts, après que le retard indéfini de ce qui était la grande première de la semaine a été annoncé hier ”Un endroit calme 2“.

«Bloodshot»

Genre: Action, Science-Fiction, Drame

Réalisateur: Dave Wilson

Scénario: Eric Heisserer, Jeff Wadlow

Interprètes: Vin Diesel, Toby Kebbell, Eiza González, Sam Heughan, Guy Pearce, Talulah Riley, Alex Hernandez, Siddharth Dhananjay, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Lamorne Morris, Maarten Römer, Tamer Burjaq, Patrick Kerton, Ryan Kruger, Alex Anlos, Clyde Berning Tyrel Meyer

Terrain: Basé sur les bandes dessinées les plus vendues, avec Vin Diesel dans le rôle de Ray Garrison, un soldat récemment tué au combat et ramené à la vie par la société RST en tant que Bloodshot surhumain. Avec une armée de nanotechnologies dans ses veines et une force imparable, plus puissante que jamais et capable de s’auto-guérir instantanément. Mais pour contrôler son corps, l’entreprise a pris le contrôle de son esprit et de ses souvenirs. Ray ne sait plus ce qui est réel et ce qui ne l’est pas – mais sa mission sera de le découvrir.

‘La chasse’

Genre: Action, Horreur, Thriller

Réalisateur: Craig Zobel

Scénario: Damon Lindelof, Nick Cuse

Mettant en vedette: Betty Gilpin, Ike Barinholtz, Amy Madigan, Glenn Howerton, Macon Blair, Justin Hartley, Emma Roberts, Hilary Swank

Résumé: Douze étrangers se réveillent dans une clairière forestière. Ils ne savent pas où ils se trouvent ni comment ils y sont arrivés. Ils ne savent pas non plus qu’ils ont été choisis pour quelque chose de très spécifique … à chasser. Dans l’ombre d’une sombre théorie du complot sur le Web, un groupe d’élites mondiales se réunit pour la première fois dans un manoir caché pour s’amuser à chasser les humains. Mais le plan directeur des élitistes ne se déroule pas comme prévu, car l’une des proies, Crystal (Betty Gilpin, GLOW), connaît mieux le gibier des chasseurs qu’eux-mêmes. Il renverse la situation et les poursuit, les tuant un par un en s’approchant lentement de la mystérieuse femme (jouée par les deux …

«Heimat est un espace dans le temps»

Genre: Documentaire

Réalisateur: Thomas Heise

Scénario: Thomas Heise

Intrigue: Heise reconstitue l’histoire de sa famille, de ses quatre dernières générations, en rassemblant des pièces intimes comme documents de ses archives personnelles (photographies, lettres familiales, essais scolaires, agendas privés).

«Je crois toujours»

Genre: Drame, Musical, Romance

Réalisateur: Andrew Erwin, Jon Erwin

Scénario: Jon Erwin, Jon Gunn

Mettant en vedette: Melissa Roxburgh, Britt Robertson, K.J. Apa, Gary Sinise, Nathan Parsons, Abigail Cowen, Shania Twain, Cameron Arnett, Nicolas Bechtel, Gregory Hobson, Tanya Christiansen, Rebecca Chulew, Reuben Dodd, Denise Morris, Sheé Dueitt

Terrain: Film basé sur de vrais événements qui suit l’histoire de Jeremy Camp (Apa), un chanteur / compositeur nominé aux Grammy avec plus de 5 millions d’albums vendus. Le voyage d’amour et de perte de Jeremy montre qu’il y a toujours de l’espoir au milieu de la tragédie et que la foi éprouvée est la seule foi qui mérite d’être partagée.

«Les routes non prises»

Genre: Drame

Réalisateur: Sally Potter

Scénario: Sally Potter

Interprètes: Elle Fanning, Javier Bardem, Salma Hayek, Laura Linney, Chris Rock, Branka Katic, Savion Glover, Leesa Kim, Dimitri Andreas, Katia Mullova-Brind, Milena Tscharntke, Debora Weston, Aaron Joshua, Sabina Cameron, Griffin Stevens

Résumé: raconte les 24 heures mouvementées de la vie de Leo (Javier Bardem) et de sa fille, Molly (Elle Fanning). Alors qu’il se promène entre des vies alternatives qu’il aurait pu vivre, Molly essaie de trouver sa propre voie dans un avenir incertain.

«Jamais rarement parfois toujours»

Genre: Drame

Réalisateur: Eliza Hittman

Scénario: Eliza Hittman

Mettant en vedette: Sidney Flanigan, Talia Ryder, Ryan Eggold, Sharon Van Etten, Théodore Pellerin, Drew Seltzer, Lester Greene, Kim Rios Lin, Luz Ozuna, Brett Puglisi, Aurora Richards, April Szykeruk, Alana Barrett-Adkins, Michael Erik, Guy A Fortt, Rose Elizabeth Richards, Deepti Menon, Carolina Espiro

Terrain: Automne, un adolescent apathique et calme, travaille comme caissier dans un supermarché rural de Pennsylvanie. Obligée de subir une grossesse accidentelle et sans alternatives viables pour pratiquer un avortement dans son propre état, elle et son cousin Skylar collectent de l’argent et montent dans un bus pour New York avec la seule compagnie d’une valise . Avec l’adresse d’une clinique d’avortement inscrite sur un papier et sans endroit où passer la nuit, les deux filles entrent dans une ville qu’elles ne connaissent pas.

«Inside the Rain»

Genre: Drame, Romance

Réalisateur: Aaron Fisher

Scénario: Aaron Fisher

Interprètes: Aaron Fisher, Rosie Pérez, Ellen Toland, Eric Roberts, Catherine Curtin, Paul Schulze, Donnell Rawlings, Ryan Donowho, Alex Emanuel, Natalie Carter

Résumé: Après avoir été expulsé de l’université pour un malentendu, un étudiant bipolaire (Aaron Fisher) se rend dans un club de strip-tease où il se lie d’amitié avec une femme belle et intelligente (Ellen Toland), et ils élaborent tous les deux un plan pour essayer de prouver leur innocence. .

«Transmissions perdues»

Genre: Drame

Réalisateur: Katharine O’Brien

Scénario: Katharine O’Brien

Interprètes: Alexandra Daddario, Simon Pegg, Juno Temple, Rosanna Arquette, Robert Schwartzman, Bria Vinaite, Tao Okamoto, Grant Harvey, Rebecca Hazlewood, Jamie Harris, Danny Ramirez, Nana Ghana, Jacob Loeb, Corey Mendell Parker, Daisy Bishop, Gwendolyn Mulamba Robert E Lewis

Résumé: Quand un producteur de musique acclamé cesse de prendre ses médicaments contre la schizophrénie, ses amis le poursuivent sur la scène musicale de Los Angeles pour essayer de le faire entrer dans un hôpital psychiatrique. Cependant, ils découvrent que le système de santé du pays ne fonctionne pas aussi bien qu’il le devrait.

«Big adolescence de temps»

Genre: Comédie

Réalisateur: Jason Orley

Scénario: Jason Orley

Mettant en vedette: Pete Davidson, Griffin Gluck, Jon Cryer, Sydney Sweeney, Emily Arlook, Machine Gun Kelly, Oona Laurence, Thomas Barbusca, Brielle Barbusca, Julia Murney, Jon Freda, Michael Devine, Allen Wall, Caitlyn Stephenson, Eric Witkowski, Rafael Poueriet , Shaun Woodland, Scott Matheny

Terrain: Mo (Pete Davidson) est un adolescent qui vit dans la banlieue de l’un des quartiers les plus difficiles de la ville et est sur le point de devenir majeur. Pour survivre, il est influencé par les conseils de son meilleur ami destructeur (Griffin Gluck), un garçon très gênant qui a été expulsé de l’école pour faute.

«Les tueries de cartes postales»

Genre: Drame, Intrigue, Thriller

Réalisateur: Danis Tanovic

Scénario: Liza Marklund, Andrew Stern

Stars: Jeffrey Dean Morgan, Famke Janssen, Naomi Battrick, Ruairi O’Connor, Cush Jumbo, Joachim Król, Eva Röse, Lukas Loughran, Steven Mackintosh, Dylan Devonald Smith, Sallie Harmsen, Pål Espen Kilstad, Orla O’Rourke, Christopher Pizzey , Tim Ahern, Martin Wenner, Caroline Bartholdson, Daniel Sjöberg, Dana Blacklake, Leander Vyvey, Ben Vinnicombe, Denis O’Hare

Résumé: Un détective de New York enquête sur la mort de sa fille, qui a été tuée lors de sa lune de miel à Londres. Pour ce faire, il recrute un journaliste scandinave spécialisé dans ces délits.

«Miss Fisher et la crypte des larmes»

Genre: Intrigue

Réalisateur: Tony Tilse

Scénario: Deborah Cox

Interprètes: Essie Davis, Ashleigh Cummings, Rupert Penry-Jones, Miriam Margolyes, Jacqueline McKenzie, Daniel Lapaine, Hugo Johnstone-Burt, Nathan Page, John Waters, Ian Bliss, Anthony Sharpe, Khaled Abol Naga, Nicole Chamoun, John Stanton, Travis McMahon, William Zappa, Brice Bexter, Holly Austin, Izabella Yena, Lee Mason, Robert Shook, Huw Jenning, Mansour Badri, Mehdi Lamrini, Joshua Lin Hodge, Thomas Filer, Tristan Sime, Glenn Van Oosterom, Timna De Silva

Résumé: Après avoir libéré une jeune Bédouine de son emprisonnement injuste à Jérusalem, Phryne Fisher commence à percer un ancien mystère lié à une série d’émeraudes maudites, ce qui l’amène à découvrir la raison de la disparition présumée de l’oublié. Tribu Shirin. Nouvelle aventure pour le détective Phryne Fisher, une séduisante femme moderne qui enquête sur les crimes et résout les mystères à Melbourne dans les années 1920.

«Nature humaine»

Genre: Documentaire

Réalisateur: Adam Bolt

Scénario: Adam Bolt, Regina Sobel

Argument: La plus grande révolution du 21e siècle n’est pas numérique, elle est biologique. Le développement de la technologie CRISPR ouvre une nouvelle porte pour guérir les maladies, reconstruire la biosphère ou concevoir nos propres enfants.

«Cruel Peter»

Genre: Horreur

Réalisateur: Christian Bisceglia, Asciano Malgarini

Interprètes: Angelica Alleruzzo, Antonio Alveario, Aran Bevan, Alessio Bonaffini, Terence Booth, Claudio Castrogiovanni, Arcangelo Ciulla, Matteo De Gregori, Henry Douthwaite, Rosie Fellner, Elisabetta Fusari, Lorella Galvani, Gabriele Greco, Katia Greco, Giuseppe Marino, Alberto , Zoe Nochi, Biagio Pelligra, Aurora Quattrocchi, Christian Roberto, Margherita Smedile

Terrain: Au début du 20e siècle, Peter vit à Messine, un garçon de 13 ans qui vient d’une riche famille anglaise et est connu pour sa cruauté. Une nuit, il se réveille dans un cercueil au cimetière de la ville, résultat d’une vengeance d’un domestique. Lorsqu’un tremblement de terre frappe Messine, Peter est pris au piège et est oublié. Jusqu’à un siècle plus tard, un archéologue et sa fille arrivent dans la ville.

‘M.O.M.: Mères de monstres’

Genre: Thriller

Réalisateur: Tucia Lyman

Scénario: Tucia Lyman

Mettant en vedette: Ed Asner, Melinda Page Hamilton, Julian de la Celle, Bailey Edwards, Janet Ulrich Brooks

Résumé: Une mère soupçonne que son fils est un psychopathe et pour l’empêcher de commettre une atrocité, elle décide de traiter le problème elle-même.

«Fat fiction»

Genre: Documentaire

Réalisateur: Jennifer Isenhart

Scénario: Jennifer Isenhart

Interprètes: Mark Hyman, Nina Teicholz, Gary Taubes, Tim Noakes, Robert Lustig, Dr Sarah Hallberg, Dr Jason Fung, Eric Westman, Jonny Bowden, Dr Brian Lenzkes, Doug Reynolds

Argument: Et si tout ce qu’ils nous disent sur les graisses saturées est un mensonge? Et si le régime pauvre en graisses est plus dangereux qu’on ne le pense?

«Coeur de l’Afrique»

Genre: Drame

Réalisateur: Tshoper Kabambi

Scénario: Tshoper Kabambi, Margaret B. Young

Interprètes: Brandon Ray Olive, Moyindo Mpongo, Amour Lombi, Megan Dembo, Bavon Diana Landa, Elbas Manuana, Paradis Mananga, Ada Ilunga

Résumé: Un Congolais s’échappe d’un terrible accident et se retrouve dans un camp révolutionnaire où on lui dit qu’il a un grand avenir devant lui.

«Ma dernière année»

Genre: Drame, Romance, Comédie

Réalisateur: Joe Carlini

Scénario: Joe Carlini

Interprètes: Perry Boys, Samantha Luskey, Don Peterson, J.R. Ritcherson, Kelly Barry-Miller, Savvy Anavkar, Tony D. Czech, Darius Devontaye Green, Mitchell Petersen, Kirsten Gregerson, Dj Quaile, Bruce Miller, Noah Coon

Terrain: Un film sur l’amour, l’amitié et le succès, mais qui touche également au suicide.

‘Le chien doc’

Genre: Documentaire

Réalisateur: Cindy Meehl

Scénario: Cindy Meehl

Terrain: Entrepreneur pour beaucoup, pour d’autres un faiseur de miracles et pour certains un simple ouvrier, le Dr Marty Goldstein est l’un des pionniers de la médecine vétérinaire intégrative. Grâce à la médecine naturaliste, ce vétérinaire est devenu la dernière option de nombreux propriétaires désespérés qui voient comment la médecine traditionnelle n’est pas en mesure de guérir leurs animaux de compagnie.

«Tuscaloosa»

Genre: Drame

Réalisateur: Philip Harder

Scénario: Philip Harder

Interprètes: Natalia Dyer, Tate Donovan, Devon Bostick, Bruce Bohne, Marchánt Davis, Paul Cram, John Murray, Michelle Perdue, Zay Cram, Y.G.

Résumé: À l’âge de 22 ans et sur le point d’entrer dans l’élite de la société, le récent diplômé Billy Mitchell voit sa vie changer du jour au lendemain quand il tombe amoureux d’un reclus aux multiples personnalités à l’institution psychiatrique que son père dirige.

«Je suis Patrick: le patron de l’Irlande»

Genre: Documentaire

Réalisateur: Jarrod Anderson

Scénario: Jarrod Anderson

Mettant en vedette: John Rhys-Davies, Robert McCormack, Seán T. Ó Meallaigh, Ailbhe Cowley, John Paul O’Driscoll, Michael Cloke, Claire Richardson, Jed Murray, Darrach O’Duibh, Adam Traynor, Shane O’Regan, Shane G. Casey, Shane Casey, Jesse Morris, Joseph Duggan, James Keogh

Terrain: Documentaire qui explore la légende et le mythe pour raconter la véritable histoire de Saint Patrick.