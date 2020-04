De quoi Hawkeye et Black Widow se souviennent-ils très différemment? Parlons de Budapest! – HITC

Le MCU détient de nombreux secrets, mais de quoi Hawkeye et Black Widow se souviennent-ils très différemment?

Les univers cinématographiques ne sont pas plus gros et plus audacieux que le MCU.

En 2008, nous avons vu une multitude de grands films orner nos écrans, de The Wrestler à In Bruges. Cependant, il se distingue comme l’année au cours de laquelle le cinéma de super-héros a atteint un point pivot.

The Dark Knight de Christopher Nolan a vu le genre atteindre le respect comme jamais auparavant, et bien sûr, Iron Man de Jon Favreau nous a présenté un monde dans lequel nous avons maintenant passé plus d’une décennie à affluer.

Depuis lors, nous avons vu tant de versements et une gamme de grands personnages, tous vantant leurs propres moments brillants et uniques. Néanmoins, c’est la façon dont les héros sont tous connectés qui rend l’univers si fascinant.

L’une des relations les mieux développées est définitivement entre Hawkeye et Black Widow, mais les fans ont encore une question…

De quoi Hawkeye et Black Widow se souviennent-ils très différemment?

Comme l’a souligné Fandom, S.H.I.E.L.D. – Division de l’intervention stratégique, de l’application des lois et de la logistique dans le pays natal – a envoyé Natasha Romanoff (Black Widow) et Clint Barton (Hawkeye) en mission à Budapest, en Hongrie.

Lors de la bataille épique à New York qui se déroule dans The Avengers, les deux se rappellent ce qui s’est passé à Budapest…

“Tout comme Budapest une fois de plus”, fait valoir Black Widow, à laquelle Hawkeye répond: “Toi et moi nous souvenons très différemment de Budapest.”

Dans Avengers: Fin de partie, Hawkeye ironise également: “nous sommes loin de Budapest”.

Il n’a jamais été explicitement question de ce qui s’est passé à Budapest, cependant, l’échange est là pour réussir à établir des relations de caractère.

Juste à partir de cet échange rapide, nous apprenons que la paire partage des souvenirs et des expériences passées que les autres membres de l’équipe n’ont pas. Ainsi, au début du MCU, il est déterminé qu’ils ont une relation unique et contribue à renforcer leur lien avec le spectateur, qui, comme vous le savez, devient de plus en plus répandu à mesure que la franchise progresse.

Théorie: Ont-ils combattu Taskmaster à Budapest?

Les bandes-annonces de Black Widow ont encouragé certains fans à se demander si Black Widow et Hawkeye avaient déjà combattu Taskmaster à Budapest.

Nous savons que le pouvoir du méchant est de pouvoir copier et imiter ce qu’il voit. Dans les bandes-annonces, nous apprenons rapidement qu’il est un pro en matière d’arc, ce que nous pensons qu’il a peut-être appris en regardant Hawkeye.

Bien sûr, Budapest est un endroit crucial dans le film, et l’importance de sa référence à travers le MCU suggère que c’est là que le couple s’est associé pour la première fois.

C’est certainement probable, et peut-être que le film nous donnera enfin les réponses.

Les fans de MCU veulent un film à Budapest!

Depuis la sortie de The Avengers, le public réclame un film qui explore la mission de Budapest de Hawkeye et Black Widow.

Compte tenu de ce que nous savons maintenant, ce serait formidable de les voir replonger dans le passé, réunis et se battre à nouveau côte à côte.

Découvrez une sélection de tweets:

