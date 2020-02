Deadpool copie le pire méchant de DC Comics

Deadpool bien qu’il soit un personnage de Marvel fait référence à DC Comics très souvent, mais maintenant il est devenu la version d’un méchant le Justice League.

Il n’y a rien de vraiment sûr Deadpool, et le personnage de Marvel l’a montré de nombreuses façons. Cette fois, il emmène les lecteurs dans un voyage vers leur propre avenir … Devenant la version Marvel du méchant The Batman Who Laughs (The Batman Laughs: A Merger Between Batman and the Joker), et noyant le reste des Avengers dans le drame qui a souffert de la Justice League dans DC Comics.

Dans la bande dessinée Deadpool: The End, raconte “la dernière histoire” du personnage et tandis que d’autres dans la série ont montré la mort héroïque de Miles Morales à l’avenir, ou la quasi-immortalité de Venom, le dernier acte de Deadpool Il s’est avéré que c’était quelque chose de complètement différent. Après tout, pourquoi Deadpool mourrait-il comme un héros dans l’univers Marvel … quand peut-il devenir le méchant le plus maniaque de DC Comics?

Voici comment se déroulent les événements:

Pour ceux qui ne suivent pas ces bandes dessinées, ils doivent savoir que Joe Kelly et Mike Hawthorne vraiment donner une mort touchante à Deadpool. Mais après s’être rencontré dans l’au-delà, il rappelle au lecteur que “cela n’a jamais été une sorte de règles” et, par conséquent, c’est un chiffre trop grand pour une fin. Il se transforme donc en Batman qui rit.

Synopsis de la bande dessinée Marvel DEADPOOL: THE END.

L’HISTOIRE FINALE DE DEADPOOL! Il peut sembler que Wade Wilson est insupportable, mais il y a plus d’une façon d’y mettre fin… mais ne vous fiez pas à ma parole! Le scénariste par excellence de ce personnage bien-aimé, Joe Kelly, et l’artiste qui sait le mieux dessiner ont battu des records et maintenant Mike Hawthorne, réunis pour le prouver! Deadpool est prêt pour tout ce qu’ils jettent!

