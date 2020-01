Deadpool: Ryan Reynolds réagit à l’exécutif clé de Fox quittant le studio

Ryan Reynolds répond à Emma Watts, l’exécutif de Fox qui a aidé Dead Pool obtenir le feu vert en quittant le studio. Il est facile d’oublier maintenant, mais il y a eu un moment où un film solo de Deadpool était considéré comme un risque trop important à produire. Il a fallu des images de test qui fuient et la demande constante des fans pour influencer Fox, une décision qui s’est avérée extrêmement bénéfique. Malgré leur cote R (qui limite le public cible), les films Deadpool sont les films X-Men les plus rentables de tous les temps, totalisant plus de 1,5 milliard de dollars au box-office mondial. Il y a une raison pour laquelle Deadpool n’obtiendra pas de redémarrage même si les X-Men font maintenant partie du MCU.

Le premier film de Deadpool en particulier a été salué pour être le souffle des adaptations de bandes dessinées d’air frais nécessaires, divertissant le public avec son sens de l’humour grossier, une violence allègrement exagérée et une rupture constante du quatrième mur. Il a montré que les films de super-héros classés R pouvaient être des succès grand public, ouvrant ainsi la voie à Logan, Joker et Birds of Prey. Le Merc With a Mouth devrait avoir un bel avenir sur grand écran, grâce en grande partie à Watts, qui ne sera plus avec les studios du 20e siècle récemment renommés.

Sur Twitter, Reynolds a partagé un article sur la sortie de Watts du 20e siècle, en saisissant l’occasion de mentionner à quel point elle était importante pour la création de Deadpool et le succès record du film. Vous pouvez voir son article dans l’espace ci-dessous:

Watts était vice-président et président de la production de 20th Century Fox et a continué à travailler au studio même lorsque l’acquisition de Fox par Disney est devenue officielle. Il est facile de voir pourquoi Reynolds aurait des sentiments si forts à propos de son départ. Deadpool a été un véhicule qui a changé la carrière de l’acteur, lui permettant de jouer un personnage emblématique qu’il aime évidemment profondément. Reynolds se sent probablement redevable à Watts compte tenu de son rôle dans la série Deadpool, c’est pourquoi il serait ouvert à une nouvelle collaboration avec elle. Reynolds jouera à nouveau Deadpool à un moment donné dans le futur (cette fois sous l’égide de Marvel Studios), mais il reste occupé à ramasser d’autres projets (comme Imaginary Friends avec John Krasinski), il est donc raisonnable de croire que les chemins de Reynolds et Watts vont retraverser.

20th Century nommera bientôt le successeur de Watts. Ce sera intéressant de voir qui obtient le poste, mais j’espère qu’ils possèdent un œil similaire pour le talent et sont prêts à lancer les dés de temps en temps. Les cinéphiles s’inquiètent de l’influence de Disney sur Fox, en particulier des films qui obtiennent le feu vert. The Mouse House a déjà mis fin à plusieurs projets Fox en cours de développement et fermé la division Fox 2000 (qui se concentrait sur les tarifs pour adultes à petit budget). Les doigts croisés au XXe siècle ont encore la latitude de tenter leur chance Dead Pool sous leur nouvelle structure.

