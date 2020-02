Death Note Saison 2 devrait adapter la bande dessinée suivante: comment cela pourrait fonctionner

le Menace de mort Une bande dessinée spéciale, récemment publiée gratuitement en anglais par Shonen Jump, constituerait le matériau source parfait pour une deuxième saison de la série animée japonaise, Death Note. Écrit par Tsugumi Ohba et illustré par Takeshi Obata, la bande dessinée suivante revient dans l’univers de Death Note dix ans après Kira à l’ère moderne de 2019, revisitant certains des concepts éprouvés de l’original tout en déballant une toute nouvelle histoire .

La première saison de Death Note suit l’étudiant modèle et cerveau Light Yagami alors qu’il arrive sur un Death Note, un cahier appartenant au Shinigami (dieu de la mort) Ryuk qui lui donne la capacité surnaturelle de tuer quiconque dont le nom est écrit dans le cahier. Alors que Light commence à changer la société en débarrassant le monde des gens qu’il juge immoraux sous le pseudonyme de Kira, il est poursuivi par le détective de génie L qui tente de lui rendre justice pour ses crimes. Alors que douze ans se sont écoulés depuis la première saison de Death Note, la série japonaise a toujours un public en Amérique et a connu une récente résurgence après que Netflix a créé un film Death Note en direct en 2017.

Bien que la deuxième saison de la série ait été très attendue par les fans, pendant des années, il semble très improbable étant donné que le scénario principal de Death Note a été assez bien terminé à la fin de la première saison, avec la fin du règne de Kira et l’enfant prodige. Près de reprendre le manteau de L. Au-delà des romans dérivés non canoniques, Death Note de Nisio Isin Another Note: The Los Angelos BB Murder Cases et M’s Death Note: L- Change the World, aucune nouvelle source de matériel par les créateurs originaux n’a suivi Série de mangas Death Note – c’est-à-dire jusqu’à présent.

Le one-shot spécial Death Note agit comme un épilogue de la série originale, ayant lieu dix ans après que Light Yagami a utilisé le Death Note pour réduire le taux de criminalité dans le monde en tant que Kira, que l’histoire considère désormais comme un meurtrier de masse. La bande dessinée suit un nouveau protagoniste, Minoru Tanaka, un étudiant tout aussi intelligent et ambitieux qui reçoit le Death Note de Ryuk et tente de le vendre au plus offrant. Alors que le manga one-shot est plutôt court, la bande dessinée suite a suffisamment de matériel original pour établir une deuxième saison aussi excitante que la première. Voici comment cela pourrait fonctionner.

La bande dessinée de Death Note Sequel reflète les temps modernes

Depuis que la première saison de Death Note a eu lieu au cours de l’année 2006, la bande dessinée suivante permet aux fans de réintégrer l’univers Death Note au cours de l’année 2019, mettant à jour la franchise aux temps modernes. Au cours de la saison 1, Kira a régné sur un âge moins avancé technologiquement. Comme Minoru Tanaka le fait remarquer dans la bande dessinée, Light a fait beaucoup de choses avec Kira qu’il ne pourrait pas échapper aujourd’hui grâce aux progrès de la technologie – y compris le meurtre de l’agent du FBI Raye Penber maintenant que tous les bus sont équipés de caméras. Avec les progrès considérables réalisés dans les procédures policières, de la surveillance supplémentaire à la technologie de reconnaissance faciale, les enjeux sont certainement plus élevés pour Tanaka en tant que propriétaire secondaire de Death Note, suite à l’héritage de Kira.

Lorsque Near est montré pour la première fois en train d’enquêter sur “A-Kira”, il tente de développer une technologie de reconnaissance faciale pour le Shinigami Ryuk, car Near peut toujours le voir après avoir pris contact avec le “dieu de la mort” pendant la saison 1. Après Ryuk sur près des caméras de surveillance, Near essaie d’abord de localiser “A-Kira” en suivant les mouvements de Ryuk jusqu’au propriétaire du Death Note, mais Tanaka réfléchit à un pas en avant et fit rentrer Ryuk sous terre où il serait hors de vue de tout caméras de surveillance. Ce sont de petits détails comme ceux-ci qui rappellent non seulement la série originale, mais qui ont le potentiel d’apporter quelque chose de nouveau à la même vieille histoire. L’adaptation de la bande dessinée suivante à une deuxième saison qui se déroule dans les temps modernes mettrait les personnages dans un tout nouveau terrain de jeu qui n’a jamais été vu auparavant dans l’univers Death Note.

Death Note Saison 2 pourrait avoir un personnage principal complètement différent

Pour éviter la redondance, une deuxième saison de Death Note ne fonctionnerait que si elle avait un protagoniste complètement différent, et un opposé plus brutal à Light Yagami ne pouvait être trouvé chez personne d’autre que Minoru Tanaka. Par rapport à Light, Tanaka est un lycéen moyen qui ne semble pas être un génie. Bien qu’il ait peut-être obtenu les meilleurs scores à un test d’aptitude au QI trois années de suite, il échoue actuellement à son cours d’anglais et est considéré comme un étudiant inférieur à la moyenne. Cependant, il y a une chose que Tanaka a que la Lumière n’a pas: un sens de l’humilité. Sans l’orgueil de Light, Tanaka agit plus intelligemment en restant sous le radar et en évitant les mêmes petites erreurs que Light a commises dans la poursuite de la reconnaissance en tant que personnage divin Kira.

Dans la saison 1 de Death Note, Light Yagami était un étudiant et un citoyen modèle, mais une fois qu’il commence à utiliser le Death Note pour tuer des criminels, cela corrompt ses valeurs et gonfle encore son sentiment d’importance personnelle en tant qu’étudiant le plus brillant de sa génération. Parce que Light veut être reconnu sous le pseudonyme de Kira, son ego fait obstacle à ce qu’il crée la société utopique parfaite. Il aurait pu facilement utiliser le Death Note pour tuer de manière sans méfiance qui aurait subtilement retiré les criminels les plus dangereux du monde sans attirer trop d’attention.

Une partie de ce qui fait de Tanaka un protagoniste convaincant après la Lumière est le fait que ses valeurs sont si différentes. Lorsqu’on lui donne le pouvoir divin de choisir qui vit et qui meurt, Tanaka choisit plutôt d’utiliser le Death Note d’une manière qui n’implique pas de tuer d’autres personnes. Tanaka utilise le Death Note pour gagner de l’argent de manière plus altruiste, ce qui implique de vendre le Death Note à l’Amérique pour 10000 milliards de dollars et de partager cette richesse avec chaque personne qui possède un compte bancaire Yotsuba. Alors que Light n’agissait que pour lui-même, Tanaka a ingénieusement atteint les deux objectifs de gagner suffisamment d’argent pour vivre une vie confortable et de rendre le monde meilleur en améliorant l’économie japonaise – tout en restant non détecté.

La bande dessinée Death Note pourrait rendre la saison 2 aussi bonne que l’original

Il est difficile d’imaginer Death Note continuer avec une deuxième saison sans revisiter certains des concepts qui ont fait le succès de la première saison, y compris la dynamique du chat et de la souris qui était à l’origine entre l’idéaliste Light Yagami et le détective qui le chassait, L Lawliet . Alors que les deux personnages figuraient parmi les nombreuses causalités de la première saison qui ne devraient pas revenir, la deuxième saison pourrait plutôt se concentrer sur le conflit entre Tanaka en tant que vendeur de Death Note et Near en tant que successeur de L alors qu’il tente d’attraper Tanaka dans l’acte. .

Dans le Death Note original, la dynamique entre Light et L était si captivante car il n’était jamais entièrement clair quel personnage s’inscrirait dans le rôle de héros ou de méchant. La bande dessinée de la suite Death Note présente un dilemme éthique similaire, car Tanaka n’a techniquement rien fait d’illégal lorsqu’il tente de vendre le Death Note. Près de États dans la bande dessinée, “Je suppose que tuer quelqu’un avec le cahier est un crime, mais cela ne semble pas être le cas”, ce qui limite les options de Near quand il s’agit d’appréhender Tanaka comme un criminel. Alors que le scénario est beaucoup moins bourré d’action que l’original, la bande dessinée à un coup maintient la bataille d’esprit entre le détective et le propriétaire de Death Note.

Bien que la bande dessinée suivante ne remplace pas la série originale Death Note, le manga one-shot possède de nombreuses qualités similaires pour rassasier les fans du Death Note original tout en étant suffisamment varié pour justifier une deuxième saison. Les deux personnages principaux présents dans le one-shot pourraient représenter la prochaine génération de Death Note mise à jour dans les temps modernes. Alors que Near agit en tant que successeur de L, Tanaka est essentiellement un mentor de Light ayant appris des erreurs passées de Light et se référant à l’histoire de Kira comme son guide. Dans l’avènement que le Menace de mort La série animée avance toujours avec une deuxième saison, l’adaptation de la bande dessinée suivante semble être la voie la plus logique pour la franchise.

