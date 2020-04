Deborah Ann Woll n’a pas trouvé d’emploi depuis qu’elle a joué dans Daredevil

Partager

L’actrice Deborah Ann Woll, qui a joué Karen Page sur Daredevil de Netflix, n’a pas été embauchée après l’annulation de la série.

Sans doute, Daredevil est l’une des meilleures séries basées sur un personnage de bande dessinée Marvel. En partie à son esthétique, son ton adulte, ses histoires et la grande performance de sa distribution dirigée par Charlie Cox (Matt Murdock), Deborah Ann Woll (Karen Page), Elden Henson (Foggy Nelson), Rosario Dawson (Claire Temple), Vincent D’Onofrio (Wilson Fisk) et Jon Bernthal (Frank Castle).

Il est donc très curieux que Deborah Ann Woll Il se plaint de ne pas pouvoir trouver un emploi compte tenu de l’excellent travail qu’il a accompli. En outre, il n’est pas seulement apparu dans Daredevilsinon nous l’avons aussi vu Punisher y Les défenseurs.

“Je me demande vraiment si je vais retravailler, si quelqu’un veut retravailler avec moi et toutes ces choses terrifiantes.” Deborah Ann Woll a expliqué où en était sa carrière aujourd’hui. “Une partie de mon cerveau dit: Non, tu es juste fou, calme-toi.”

“Mais la partie de moi qui aime jouer et le problème d’être artiste et actrice, et n’importe laquelle de ces professions où vous mettez un morceau de votre âme dans votre travail, c’est que cela fait partie de votre identité … Si je n’agis pas, Je ne sais pas trop qui je suis. Et comme cela fait si longtemps que je n’ai vraiment pas pu le faire, je me bats un peu avec la façon de maintenir mon estime de soi, mon sens de l’estime de soi. »

Peut-être qu’il reprendra son rôle dans l’univers cinématographique Marvel.

On a beaucoup parlé ces derniers temps de l’arrivée de Daredevil de Charlie Cox aux films Marvel, si cela arrivait, le reste des personnages de la série Netflix ils feraient immédiatement partie de l’UCM. Cela donnerait l’occasion de Deborah Ann Woll de répéter son rôle de Karen Page dans l’un des épisodes les plus choquants des années à venir. Bien que malheureusement, il soit également question d’un redémarrage complet, ce qui donnerait vie à d’autres acteurs donnant vie à ces personnages Marvel.

