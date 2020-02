Debout, Falling Down Movie Review

Le comédien George Carlin a dit un jour: “à l’intérieur de chaque personne cynique se trouve un idéaliste déçu”, qui est le descripteur parfait du personnage de Ben Schwartz Scott Rollins dans Shout! Comédie dramatique de Studio Debout, tombant. Tout comme Carlin, Schwartz est également un comédien dont les racines sont ancrées dans la comédie d’improvisation issue des cours du Upright Citizens Brigade Theatre. Pour beaucoup, il est connu comme le charismatique Jean-Ralphio Saperstein sur les parcs et les loisirs, ainsi que la dernière voix du personnage titulaire énergique de Sonic the Hedgehog. L’acteur a rarement plongé ses orteils dans le drame, mais Standing Up, Falling Down lui donne libre cours pour montrer sa gamme aux côtés d’une autre légende comique, Billy Crystal. Après avoir fait ses débuts au Tribeca Film Festival l’année dernière, il a rapidement été repris par Shout! Studios et se prépare à sortir ce vendredi. Même si son histoire marche sur un territoire comique familier, Standing Up, Falling Down trouve une abondance de succès dans ses deux charmantes pistes.

Réalisé par Matt Ratner, le film est centré sur le personnage de Schwartz, 34 ans, Scott, un comédien raté qui trouve, après quatre ans à essayer de faire démarrer sa carrière à Los Angeles, qu’il serait préférable de rentrer chez lui à Long Island, New York avec ses parents. Tout en se reconnectant avec des amis, Scott se rend vite compte que les gens qu’il connaissait ont tous grandi et mûri, avec des lieux de rencontre de fin de soirée pleins d’espoir qui se transforment rapidement en appels rapides. Cette prise de conscience est particulièrement répandue en ce qui concerne son ex-petite amie Becky (Eloise Mumford) qui, à son grand regret, s’est déjà mariée et s’est installée. Mais, une nuit fatidique au bar le met en présence d’un dermatologue excentrique nommé Marty (Crystal), un homme aux prises avec ses propres regrets. Les deux trouvent du réconfort dans la société de l’autre, les mettant sur la voie, espérons-le, de remédier aux échecs de leur vie respective.

Tout comme la citation de Carlin au début de cette revue, le personnage de Scott est cynique dès le départ. Mais, son cynisme couvre son personnage comme une coquille de bonbon solide comme le roc. Une fois que cela s’estompe, sa passion pour la poursuite de son rêve et sa personnalité expressive commencent à briller. Bien qu’il n’ait pas réussi à Los Angeles, son père le répétant chaque fois qu’il le peut, il espère toujours que sa carrière trouvera ses ailes. Schwartz incarne sans effort ce personnage, prenant quelqu’un qui semble irritant et peu agréable à l’extérieur et ajoutant suffisamment de couches pour le rendre attrayant pour un spectateur. Vous rêvez de le voir réussir à la fin et vous inquiétez pour lui quand il s’éloigne des sentiers battus.

Ben Schwartz et Billy Crystal dans Debout, tombant

Ces émotions entrent en jeu lorsque Crystal’s Marty entre en scène. Dès le départ, il est clair que Marty a du mal à se tenir debout, au propre comme au figuré. Des années de chagrin couplées à une incapacité à concilier les décisions qu’il a prises dans le passé et à une relation éloignée avec son fils se heurtent à un problème d’alcoolisme et à une réputation moins que brillante parmi la famille et les amis. Mais, la beauté de Standing Up, Falling Down, c’est qu’il rassemble ces deux personnages lorsqu’ils ont vraiment le plus besoin l’un de l’autre. Chacun remplit un vide perdu par l’autre et, finalement, le film demande au public de se demander si cette dépendance est saine ou non.

En même temps, cette beauté est aussi le plus gros défaut du film. Son histoire est familière au genre de la comédie dramatique, et elle est très rarement bouleversée. Le script utilise des intrigues familières pour faire avancer son histoire, mais heureusement, Crystal et Schwartz trouvent une profondeur intéressante avec leurs personnages dans chaque scène, élevant les mots devant eux à un nouveau niveau qui se démarque du reste du genre. La chimie qu’ils ont est contagieuse et ils apprécient très clairement ces rôles. C’est ce qui fait que Standing Up, Falling Down investit, même lorsque son histoire frise l’oubli.

En fin de compte, Debout, Falling Down c’est tant mieux grâce à Schwartz et Crystal. Leur prestation comique se fait sans effort et leurs personnalités s’entremêlent magnifiquement. Même si l’histoire devient plus sombre, ils plongent facilement dans des éléments dramatiques, transformant l’intrigue familière de cette histoire en une méditation intéressante sur le regret et la façon dont il prend son péage. Il n’a peut-être pas bouleversé la formule, mais il a certainement mis en évidence des performances phénoménales de ses pistes.

Debout, tombant ouvre en salles et à la demande le vendredi 21 février. Il dure 91 minutes et n’est pas classé, mais il est destiné à un public mature.

Notre évaluation:

3,5 sur 5 (Très bien)

