Début du tournage de la 2e saison de ‘Hierro’

L’île canarienne d’El Hierro a accueilli le tournage de la deuxième saison de ‘Fer’, la série originale Movistar + qui sera à nouveau enregistrée sur les îles Canaries mentionnées. L’événement a eu une présence institutionnelle exceptionnelle dirigée par le président du gouvernement des îles Canaries, Ángel Víctor Torres, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports du gouvernement des îles Canaries, Yaiza Castilla, et le président du Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas.

Dans cette deuxième saison de la désormais anthologie, Movistar + répète la formule de coproduction avec Portocabo, ARTE France et Atlantique Productions.

Domingo Corral, directeur de la production originale de Movistar +, a évoqué le succès de la première saison, qui se classe parmi les cinq séries les plus vues de la plateforme et a obtenu une reconnaissance remarquable aux Ondas Awards (meilleure série et meilleure actrice principale) , Iris Awards (meilleur scénario) et Feroz Awards (meilleur drame et meilleure actrice principale). De plus, dans sa tournée internationale ‘Fer’ Il a été vu en France et en Allemagne à travers la chaîne ARTE, dans laquelle il a réalisé l’un des meilleurs records d’audience de l’histoire de la chaîne.

D’autre part, Alfonso Blanco, producteur exécutif de Portocabo, a apprécié le talent présent dans la série et a présenté les nouveaux ajouts. La distribution de sa 2e saison sera à nouveau dirigée par Candela Peña et Darío Grandinetti, désormais rejoints par Matias Varela, connu pour son intervention dans ‘Narcos’ et qui incarnera un fils de forgerons, mais élevé à Miami, qui Il conçoit la vie comme une compétition dans laquelle il ne peut que gagner.

Candela Peña a été enthousiasmée par l’évolution de son personnage, la juge Candela Montes, qui est de plus en plus à l’aise dans son poste à El Hierro. Cependant, les conflits non résolus dans le passé reviennent à sa vie. De plus, sa situation familiale souffre d’un revirement lié à l’affaire qu’il porte.

Pour sa part, Darío Grandinetti a avancé que Diaz, le sombre trafiquant qu’il joue, serait impliqué dans un complot qu’il pensait dépassé. Le passé revient également à sa vie pour régler des comptes en souffrance avec le fils du trafiquant Samir.

Les frères Pepe Coira et Jorge Coira continuent respectivement dans la première ligne créative à la tête du scénario et de la direction. Pepe Coira a offert les clés des nouveaux épisodes, qui auront l’univers des relations familiales comme un printemps dramatique. Si dans la première saison un crime était le point de départ du thriller, dans la deuxième saison une affaire judiciaire conduit inopinément à une affaire pénale et à une enquête ultérieure.

La deuxième saison de ‘Fer’ Il sera tourné dans le cadre naturel des îles Canaries jusqu’au mois de mai et se composera d’un total de six épisodes (pour les huit de sa première saison), d’une durée d’environ 50 minutes chacun.