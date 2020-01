Début du tournage de ‘Nieva en Benidorm’, un thriller inclassable sur l’amour tardif avec Timothy Spall et Sarita Choudhury

Le tournage de «Neige à Benidorm», le nouveau film réalisé par Isabel Coixet. Le tournage se déroulera entièrement dans la ville d’Alicante pendant six semaines.

Le film sera produit par Pedro Almodvar, Agustn Almodvar et Esther Garca, dans ce qui sera le troisième film d’Isabel Coixet produit par El Deseo après «Mi vida sin m» et «La vie secrète des mots». BTEAM Pictures sera en charge de sa distribution dans les salles espagnoles.

Le film, que Isabel Coixet définit elle-même comme “un thriller inclassable sur les amours tardives, les phénomènes météorologiques et Sylvia Plath à Benidorm”, a la participation de RTVE et Movistar + et la collaboration du Film Office Benidorm. De son côté, Film Factory assurera ses ventes internationales.

La distribution de ce film, tourné en anglais et en espagnol, est composée d’acteurs et actrices nationaux et internationaux tels que Timothy Spall, Sarita Choudhury, Carmen Machi, Ana Torrent ou Pedro Casablanc.

Dans la section technique, des noms tels que ceux de Toni Novella dans la direction de production, Jean-Claude Larrieu dans la direction de la photographie, Alfonso Vilallonga en musique, Jordi Azategui dans l’assemblage, Jorge Adrados dans le son, Uxua Castell dans la décoration, Sylvie se démarquent Imbert en maquillage, Ignasi Ruiz en coiffeur ou Suevia Sampelayo en costumes.

Son synopsis officiel est le suivant:

Peter Riordan est un homme solitaire maniaque et méthodique, obsédé par les phénomènes météorologiques. Lorsqu’il bénéficie d’une retraite anticipée à la banque de Manchester où il a travaillé toute sa vie, il décide de rendre visite à son frère, Daniel, qui vit à Benidorm.

À son arrivée dans la ville, il découvre que son frère a disparu et qu’il était propriétaire d’un club burlesque où travaille Alex, une mystérieuse femme qui a une puissante fascination sur lui.

Peter et Alex tentent de découvrir ce qui est arrivé à Daniel, aidés par un flic obsédé par la présence de Sylvia Plath dans les années 1950 à Benidorm.

La ville de Benidorm, avec sa géographie incroyable de criques, de gratte-ciel et son mélange particulier de Britanniques en vacances et d’Espagnols à la retraite à la recherche d’un carpe diem bien mérité est un autre personnage de ce thriller romantique dans lequel un homme découvre cette vie, le La vraie vie, vous pouvez commencer à tout moment, même lorsque nous pensons que ce n’était plus possible.

Mais s’il neige à Benidorm, tout est possible.