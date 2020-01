Début du tournage du Paraso de Fernando Palez Molina

Le tournage de Valence vient de commencer «Paraso», nouvelle série originale Movistar + produite en collaboration avec Globomedia (The Mediapro Studio) sous la direction de Fernando Gonzlez Molina («Les palmiers dans la neige», «Trois mètres au-dessus du ciel», Triloga del Baztn).

Créé par Gonzlez Molina lui-même avec Ruth Garca et David Oliva (‘The Incident’, ‘The Protected’, ‘Los Hombres de Paco’, ‘Los Serrano’), «Paraso» C’est une série de genre, avec des éléments d’aventure et de mystère, qui se déroule en Espagne en 1992. Une production ambitieuse dans laquelle suspense et aventure vont de pair avec émotion et mystère.

La série s’articule autour des recherches entreprises par un groupe de jeunes après la disparition de trois filles de leur environnement. En pleine transition de l’adolescence à l’âge adulte, les protagonistes traversent un moment d’incertitude et d’émotions en pleine floraison, où tout est vécu pour la première fois et des sentiments tels que la solitude, la perte, l’amour et l’amitié apparaissent.

Un voyage vers la maturité, qui fait également appel à la nostalgie des spectateurs à travers l’atmosphère de l’Espagne en 1992.

«Paraso» Il a un casting dans lequel Macarena Garca, Iaki Ardanaz et Gorka Otxoa se distinguent dans les principaux personnages adultes, qui sont accompagnés par les jeunes interprètes chargés de donner vie à leurs protagonistes: Pau Gimeno, Cristian Lpez, Leon Martnez, Hctor Gozalbo, Mara Romanillos et Patricia Iserte.

Le tournage se poursuivra pendant 15 semaines dans différents endroits des provinces de Valence (Parc naturel d’Albufera, Sueca; El Perell, Xilxes; Requena; Oliva et Villargordo del Cabriel), Alicante (Benidorm, Altea, Jvea, Santa Pola, Calpe , Parc Naturel de la Sierra Helada et Alfaz del Pi) et Madrid.

«Paraso» se composent d’un total de sept épisodes d’une durée de 50 minutes à sortir en 2021.

Selon les mots de Fernando Gonzlez Molina, la série “est née de notre illusion de raconter une histoire fantastique qui se connecte avec les référents de notre adolescence: le cinéma de Spielberg, la série V, mais aussi” Summer Blue “ou” Companeros “. Et connectez-les avec les histoires que j’aimais raconter au cinéma: Peak, des histoires émotionnelles, qui recherchent avant tout le plaisir du spectateur. ‘Paraso’ est un voyage au cinéma de divertissement qui nous passionnait et nous a fait nous consacrer à cela, mais aussi une histoire sur la perte et sur la difficulté d’être un adolescent quand on est différent. “

Synopsis officiel: Levante, 1992, fin de l’été dans une ville côtière. Sandra, Eva et Malena, 15 ans, disparaissent dans une discothèque sans laisser de trace. La police ne semble pas regarder dans la bonne direction, alors Javi, le petit frère de Sandra, ouvre une enquête avec Quino et lvaro, ses meilleurs amis, et Zeta, l’intimidatrice de classe. Ensemble, ils découvrent que ceux qui ont leur sœur ne sont pas de ce monde.