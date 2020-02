Début Harley Quinn Roller Derby Costume dans Birds of Prey Concept Art

Un nouveau concept art montre les premières créations du costume de Harley Quinn pendant qu’elle joue au roller derby dans Oiseaux de proie (et l’émancipation fantastique d’un Harley Quinn). Birds of Prey a traversé des montagnes russes depuis son ouverture dans les salles vendredi dernier. Le film marque le retour de Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn après l’incroyable popularité de son personnage dans Suicide Squad, ainsi que l’introduction de nouveaux personnages féminins comme Black Canary, Cassandra Cain et Huntress. Malheureusement pour Robbie et Warner Bros., cela a rapporté la pire ouverture de trois jours de tout film DCEU et a depuis dû subir un changement de nom qui se concentre davantage sur Harley Quinn dans l’espoir d’attirer plus de gens à acheter un billet pour voir le film.

Malgré les performances décevantes au box-office, Birds of Prey reçoit en réalité beaucoup plus d’appréciation que de nombreux projets DCEU antérieurs, en particulier par rapport à la précédente sortie de Quinn sur grand écran dans Suicide Squad en 2016. L’écrivain acclamé Gail Simone, l’auteur de la bande dessinée originale Birds of Prey, a fait l’éloge du film. Le public a apprécié le film à en juger par le score de 80% d’audience sur Rotten Tomatoes, et les critiques ont à plusieurs reprises salué la façon dont les scènes d’action sont «brutales» et «passionnantes». Certaines scènes d’action voient même Quinn sur des patins à roulettes, un retour à la Harley 2013 Bande dessinée Quinn No.1, où Quinn prend un emploi dans le roller derby. Poursuivant le thème de la louange des oiseaux de proie et de Quinn en patins à roulettes, l’artiste conceptuel Greg Hopwood s’est rendu sur Instagram pour partager une conception antérieure de Harley Quinn et louer la liberté que les artistes ont avec son personnage.

L’artiste conceptuelle de Star Treck: Picard et Birds of Prey, Hopwood, a récemment partagé de nouveaux concepts sur son Instagram, qui montre Harley Quinn dans son costume de roller derby, mais aussi, elle peut être vue portant du ruban de mise en garde autour de ses chevilles. En plus de partager l’art des oiseaux de proie, il a écrit: «Il n’y a pas de règles quand on travaille sur un personnage comme #Harley Quinn. Je n’oublierai jamais mon temps passé sur Birds of Prey. Plus de concept art à venir! »

En septembre 2019, des images de Robbie et de la réalisatrice Cathy Yan sur les tournages de Birds of Prey ont été publiées, et Robbie était visible dans la tenue de roller derby de son personnage. À en juger par ces images et la scène réelle du film où Quinn raconte ses jours dans le roller derby, le concept art est assez similaire à la tenue portée dans le film. L’exclusion évidente du concept art est la bande de prudence, qui à sa manière ajoute quelque chose à un personnage fou et imprévisible comme Harley Quinn.

Voir l’évolution de dessins comme celui de Hopwood au film est toujours un régal, sans parler du fait que l’art lui-même est assez fantastique. Le penchant des artistes pour son expérience de travail sur le film rappelle que le produit final était très solide, même si les chiffres au box-office étaient bas. De plus, l’éloge de Hopwood du personnage de Quinn est un rappel (si quelqu’un en avait besoin) qu’il y a encore beaucoup à faire avec Harley Quinn, et même si Oiseaux de proie finit par être une déception financière, avec quelques corrections, un futur film mettant en vedette la petite amie de M. J peut certainement être un grand succès.

Source: Greg Hopwood / Instagram

