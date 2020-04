Décès de Brian Dennehy, co-vedette de Tommy Boy

Brian Dennehy, le légendaire acteur qui a joué dans tout, de Tommy’s Boy et First Blood à F / X et Romeo + Juliet, est décédé. La date limite rapporte que Dennehy est décédé mercredi de causes naturelles à son domicile de New Haven, Connecticut. Il avait 81 ans.

Dennehy était l’un des acteurs de personnage les plus reconnaissables des quatre dernières décennies avec près de 200 crédits d’écran à son nom. Sa carrière a commencé avec de petits rôles à la télévision dans les années 1970 dans des émissions comme Kojak, Serpico, M * A * S * H ​​et Dallas. C’était en 1982 quand il a vu son rôle de film révolutionnaire en tant que shérif Will Teasle dans First Blood. Il s’agissait en fait de son deuxième film avec Sylvester Stallone, apparu dans le F.I.S.T de 1978. Dennehy continuerait à jouer des films tels que Gorky Park, Cocoon, Silverado, F / X et F / X 2, Blue Heat, et plus encore.

Le public moderne connaît peut-être mieux Dennehy comme le père du personnage de Chris Farley dans Tommy Boy. Il continuera ensuite à jouer la tête de la Maison Montague dans Roméo + Juliette parmi une foule d’autres rôles. Il a également eu une carrière télévisuelle prolifique au cours des deux dernières décennies dans des émissions aussi variées que Just Shoot Me, The West Wing, The Blacklist, Rizzoli & Isles et 30 Rock.

Pour ne pas être surpassé par son crédit d’écran, Dennehy a également eu toute une carrière scénique avec deux Tony Awards à son nom et une relation avec le Goodman Theatre de Chicago qui a duré des décennies où il a fait une multitude d’adaptations des œuvres d’Eugene O’Neill.

Au nom de 411, nos condoléances à la famille, aux amis et aux nombreux fans de M. Dennehy. Il va nous manquer.