Décès de Marcos Mundstock, acteur et comédien argentin

Ce mercredi 22 avril, le comédien et comédien argentin Marcos Mundstock, membre du groupe musical et comique Les Luthiers, est décédé. Le groupe a confirmé la mort de Mundstock par une déclaration publiée sur son compte Twitter officiel.

Comme indiqué dans le communiqué, Mundstock a malheureusement souffert d’un cancer depuis 2019, qui s’est aggravé et a mis fin à sa vie.

“Nous aurons tellement de choses de Marcos que même au milieu de la tristesse et de la douleur que nous éprouvons, nous ne pouvons pas nous empêcher de remercier la vie et nous nous sentons privilégiés d’avoir voyagé avec lui tout ce tronçon de la route.”

Marcos Mundstock était le narrateur des Luthiers, qui se caractérisait par une voix profonde emblématique. Les Luthiers, avec une trajectoire de plus de 50 ans, sont un groupe musical et humoristique argentin. Toujours accompagné de chansons, le groupe compose des parodies et des scènes théâtrales aux paroles, mélodies et arrangements des chansons qui les accompagnent dans leurs présentations.

Gerardo Masana, Ernesto Acher, Daniel Rabinovich (QEPD), Carlos Núñez Cortés et Mundstock se sont rencontrés à l’âge de 18 ans à l’Université de Buenos Aires, et depuis lors, leurs présentations sont devenues très populaires.

«Nous nous retrouverons avec le souvenir de sa voix, unique et sans équivoque. Et de sa présence sur scène, avec son dossier rouge et devant le micro, qui a captivé le public avant de dire un mot.

En plus d’appartenir à ce groupe, la filmographie de Mundstock comprend également divers titres tels que Metegol (2013), My First Wedding (2011) et No sos vos, soy yo (224).

Sa dernière participation sur grand écran a été dans le film El Cuento de las Comadrejas, un film argentin présenté en première en 2019.

Le conte des belettes (2019)

Repose en paix, Marcos Mundstock.