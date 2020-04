Décès du réalisateur mexicain Gabriel Retes

Le 20 avril au matin, il a été confirmé que le réalisateur mexicain Gabriel Retes est décédé à 73 ans. Bien que les causes de sa mort soient encore inconnues, de nombreuses personnalités du monde cinématographique mexicain ont exprimé leurs regrets à la nouvelle.

C’est le réalisateur et scénariste Guillermo Arriaga qui a annoncé la nouvelle aux premières heures de lundi via son compte Twitter tout en exprimant sa douleur et ses condoléances pour ce qui s’est passé:

«Je viens de découvrir que Gabriel Retes est décédé. Ça m’alourdit. Plusieurs de ses films ont été très influents sur ma génération et c’était une excellente personne. Un câlin au vôtre et à toute la communauté cinématographique. »

De son côté, la Cinémathèque de l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM) a également exprimé ses condoléances à la famille et aux amis du réalisateur et a même mis en ligne une image de celle-ci:

Aux archives cinématographiques de l’UNAM, nous regrettons profondément la mort du cinéaste mexicain Gabriel Retes. Nous envoyons nos condoléances à votre famille et à vos amis. Repose en paix pic.twitter.com/QsytbaFoHW – Filmoteca UNAM (@FilmotecaUNAM) 20 avril 2020

Gabriel Retes était une figure influente de la communauté artistique mexicaine avec plus de 50 titres à son actif en tant qu’acteur et plus de 30 en tant que réalisateur.

Il a commencé sa carrière d’acteur pour le théâtre dans des scénarios de Sophocle, William Shakespeare ou Eugene O’Neill. Plus tard, il a dirigé la pièce Los Albañiles de Leñero et s’est ensuite aventuré dans le monde du cinéma en jouant dans le film Burning in the Dream de 1968, réalisé par son ami Paco Ignacio Taibo.

Après avoir réalisé plusieurs courts métrages bien accueillis par la critique, il sort en 1976 son premier film commercial, Chin Chin el Teporocho, qui marque le début d’une carrière de cinéaste qui se démarque par la qualité de ses films et les sujets traités dans le eux-mêmes.

Le vrac (1992)

Parmi ses films les plus importants figurent 1976 New World, une cassette qui remet en question le mythe de la Vierge de Guadalupe; Ciudad al Desnudo de 1988 auquel participent les acteurs Damián Alcázar et Luis Felipe Tovar; El Bulto de 1991, considéré comme l’un des meilleurs films du cinéma mexicain; et Welcome Welcome de 1993, un film qui a eu une suite en 2006.

Son dernier long métrage Identidad Tomada attend sa sortie en salles.

Vous pouvez actuellement regarder son film A Sweet Smell of Death gratuitement sur FilminLatino.