Décès d’un jeune acteur de la série Flash

L’acteur de Logan Williams qui incarne le jeune Barry Allen dans “The Flash”, décède à 16 ans

Pour le moment, les causes de la mort de Logan Willans (The Flash) sont inconnues et il n’y a pas eu de déclaration officielle à ce sujet, mais selon Canadian Tri-City News, sa mère, Marlyse Williams, a déclaré vendredi qu’elle était “absolument dévastée”. pour sa mort, mais aucune cause de décès n’a été révélée.

Grant Gustin, qui incarne Allen adulte dans la série CW, a également partagé la nouvelle de la mort de Williams vendredi en publiant une photo du jeune acteur avec Jesse L. Martin lors du tournage du pilote de la série en 2014.

«J’ai été impressionné non seulement par le talent de Logan, mais aussi par son professionnalisme sur le plateau. Mes pensées et mes prières seront avec lui et sa famille pendant ce qui, j’en suis sûr, est un moment inimaginable pour eux », a partagé la co-star Grant Gustin sur Instagram.

Originaire du Canada, Logan a joué un jeune Barry Allen pendant huit épisodes de la série CW, The Flash. Il est apparu pour la dernière fois dans l’épisode de la deuxième saison “L’homme qui a sauvé Central City”. Ses autres crédits incluent la mise en vedette dans When Calls the Heart de Hallmark en tant que Miles Montgomery et Max Johnson dans Supernatural.

John Wesley Shipp, qui a joué le docteur Henry Allen sur The Flash, a partagé sur Twitter qu’il avait le cœur brisé d’apprendre la mort de Williams. «Il était à 100% déterminé à jouer le jeune Barry Allen, et il nous a manqué une fois que nous avons traversé cette partie de l’histoire. L’amour et la compassion pour la famille et les amis de Logan dans votre douleur », a-t-il écrit.

Erin Cracovie, qui a participé avec Williams à When Calls the Heart, a écrit sur les réseaux sociaux qu’elle avait également “le cœur brisé d’apprendre le décès de Logan Williams”.

Mitchell Kummen, une autre co-star de When Calls the Heart qui a joué le frère aîné de Miles, s’est dit “plus que triste” à propos de la nouvelle. «Nous avions beaucoup de choses sur le tournage… J’ai adoré traîner avec vous. Sur le plateau. Tu avais beaucoup de talent. Envoyez de l’amour à votre mère “, a-t-il ajouté.

Vendredi, la Fondation SAG-AFTRA a écrit sur Twitter: «Nous avons le cœur brisé par la perte du jeune membre de @sagaftra et de l’acteur de @TheCW #TheFlash Logan Williams. Nous envoyons notre amour et nos condoléances à ses amis et à sa famille. »

