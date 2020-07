Découvrez Gigawatt, le transformateur Retour vers le futur

Les célébrations du 35e anniversaire de Retour vers le futur se poursuivent! Et une entreprise qui rejoint le parti est Hasbro, avec une surprise qui réunira le meilleur des deux franchises. Pouvez-vous imaginer le DeLorean se rendre à Cybertron? Avec vous … « Gigawatt », la version Transformer de la machine à voyager dans le temps la plus célèbre du cinéma!

Le portail Mashable était responsable de signaler que la pré-vente du véhicule robotique avait commencé le 2 juillet, pour coïncider avec la célébration de l’héritage de l’aventure de science-fiction des années quatre-vingt. Pour le moment, seule une édition limitée a été publiée qui aura 1 985 exemplaires (faisant allusion à l’année où le film est arrivé dans les salles), mais on sait qu’il y aura également une version standard qui sera vendu plus largement à partir du 1er octobre.

Annonces :

La figurine, à première vue, sera une réplique de la voiture stylisée que Doc Brown a imaginée pour voyager à travers différentes époques, mais si ses différentes pièces bougent, elle deviendra un puissant Autobot.

Comme si cela ne suffisait pas, le jouet aura des détails qui raviront les vrais fans du film de Robert Zemeckis. Un de ces œufs de Pâques, par exemple, est que, dans sa forme humanoïde, le «cœur» de l’étranger est le condensateur de flux, un artefact utilisé dans l’intrigue du film pour expliquer les sauts dans le temps.

En outre, il a été annoncé que la collection serait accompagnée du premier numéro d’une bande dessinée publiée par l’éditeur EW. Dans cette bande dessinée, Marty McFly se battra contre les Decepticons qui, en apprenant l’existence de la machine, commencent à le poursuivre. Heureusement, pour l’aider dans le combat sera son compagnon de confiance « Gigawatt » (cela ressemble beaucoup à la relation entre Bumblebee et Sam Witwicky, ne pensez-vous pas?).

Sans aucun doute, un cadeau parfait pour tout nostalgique invétéré. Comme le lancement de l’ensemble commémoratif de Playmobil inspiré par cette grande franchise.

retour vers les futurs transformateurs

José Roberto Landaverde Cinéfilo et mélomane. Je suis fasciné par l’écriture, l’écoute, la lecture et les commentaires sur tout ce qui touche au septième art. Je pense que Fleetwood Mac est sous-estimé. Je suis fan de Rocky et de Back to the Future et, évidemment, un jour, je téléchargerai les « Philly Steps » et conduirai une DeLorean. Croyant fidèlement que le cinéma est la meilleure machine de téléportation, et aussi que sur grand écran nous pouvons tous nous voir représentés.