Découvrez les 50 bandes d’action préférées de James Gunn

Vous ne savez plus quoi voir pendant la quarantaine? Eh bien, le directeur de Guardians of the Galaxy est venu à la rescousse. Récemment, il a non seulement partagé un classement des films Marvel, mais a également mentionné quelques suites qui (à son avis) dépassent le film original. Maintenant James Gunn Vous avez énuméré ce que vous considérez 50 bandes d’action incontournables, de même que – selon Collider – le cinéaste a qualifié certains de ses films préférés du genre.

À travers le fil suivant sur Twitter, Gunn a publié les cinquante-quatre titres qui composent sa liste de “Bandes d’action A + pour visualiser en quarantaine”.

Films d’action A + à regarder en quarantaine (un fil):

Kung Fu Hustle (2004)

La matrice (1999)

The Bourne Ultimatum (2007)

Die Hard (1988)

Bord de demain (2014)

JSA: Joint Security Area (2000)

Elite Squad: The Enemy Within (2010)

Lady Vengeance (2005)

Ensuite, voir la répartition de ces titres, accompagnée des informations de leur réalisateur y pays d’origine.

Kung fu sion, par Stephen Chow (Chine, 2004)

Matrix, par Lilly et Lana Wachowski (États-Unis, 1999)

Bourne: L’ultimatum, par Paul Greengrass (États-Unis, 2007)

Dur à tuer, par John McTiernan (États-Unis, 1988)

Aux portes de demain, par Doug Liman (États-Unis, 2014)

Zone de sécurité commune, par Park Chan-wook (Corée du Sud, 2000)

Escouade d’élite: l’ennemi intérieur, par José Padilha (Brésil, 2010)

Lady Vengeance, par Park Chan-wook (Corée du Sud, 2005)

Mission impossible: impact, par Christopher McQuarrie (États-Unis, 2018)

Bullit, de Peter Yates (États-Unis, 1968)

Intrigue internationale, par Alfred Hitchcock (États-Unis, 1959)

La mer jaune, par Na Hong-jin (Corée du Sud, 2010)

The Raid: Redemption, par Gareth Evans (Indonésie, 2011)

Héros, par Zhang Yimou (Chine, 2002)

Gardiens de la nuit, par Timur Bekmambetov (Russie, 2004)

Le tigre et le dragon, par Ang Lee (Taiwan-Chine-USA, 2000)

Recherche implacable, par Pierre Morel (France, 2008)

Le trio héroïquede Johnnie To (Hong Kong, 1993)

Contact en France, de William Friedkin (États-Unis, 1971)

RoboCop, de Paul Verhoeven (États-Unis, 1987)

The Killer, par John Woo (Hong Kong, 1989)

The Drunk Master IIde Lau Kar-leung et Jackie Chan (Hong Kong, 1994)

La légende de Fong Sai Yukde Corey Yuen (Hong Kong, 1993)

Mad Max: Fury en route, par George Miller (Australie, 2015)

Kill Bill: Volume 1, par Quentin Tarantino (USA, 2003)

Le méchant, par Jung Byung-gil (Corée du Sud, 2017)

La vengeance, par Coralie Fargeat (France, 2017)

Manivelle: la mort annoncéede Mark Neveldine (États-Unis, 2006)

Kingsman: Les services secrets, par Matthew Vaughn (UK-US, 2014)

1997: Évasion de New York, de John Carpenter (États-Unis, 1981)

Battle royale, par Kinji Fukasaku (Japon, 2000)

Contact completde Ringo Lam (Hong Kong, 1992)

Vieux garçon, par Park Chan-wook (Corée du Sud, 2005)

Opération Thunder, de Terence Young (UK-USA, 1965)

Nikita, de Luc Besson (France-Italie, 1990)

L’assassin parfait, de Luc Besson (France, 1994)

Harry le Fort, par Ted Post (États-Unis, 1973)

Vitesse maximalede Jan de Bont (États-Unis, 1994)

Indiana Jones et les chasseurs de l’arche perdue, de Steven Spielberg (États-Unis, 1981)

’71de Yann Demange (Royaume-Uni, 2014)

Remboursement, par Brian Helgeland (États-Unis, 1999)

Équilibre, par Kurt Wimmer (États-Unis, 2002)

John mèche, par Chad Stahelski (États-Unis, 2014)

Mesrine: Instinct de tueur, par Jean-François Richet (France-Canada, 2008)

Mesrine: l’ennemi public numéro un, par Jean-François Richet (France-Canada, 2008)

Où les aigles osent, de Brian G. Hutton (Royaume-Uni, 1968)

Ange de la vengeance, par Abel Ferrara (États-Unis, 1981)

Serpent vert, par Tsui Hark (Hong Kong, 1993)

Capitaine phillips, par Paul Greengrass (États-Unis, 2013)

Les sept samouraïs, par Akira Kurosawa (Japon, 1954)

Rolling Thunder, par John Flynn (États-Unis, 1977)

Le gang sauvage, de Sam Peckinpah (États-Unis, 1969)

V de vengeance, par James McTeigue (UK-Allemagne-USA, 2005)

L’alliance des loups, par Christophe Gans (France, 2001)

Combien de films de cette sélection avez-vous vu? James Gunn a également récemment parlé des dates de sortie de ses projets pour Marvel et DC. Venez ici pour la note complète.