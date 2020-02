Découvrez les images en coulisse de la nouvelle série animée de Fox DUCANVILLE avec Wiz Khalifa et Rashida Jones – Blackfilm

Du vainqueur du Golden Globe Amy Poehler («Parks and Recreation», «Saturday Night Live») et lauréats des Emmy Awards Mike et Julie Scully (THE SIMPSONS, «The Carmichael Show», («Parks and Recreation») vient DUNCANVILLE, une comédie familiale animée centrée sur un garçon de 15 ans d’une moyenne spectaculaire avec une vie fantastique riche et les gens de son monde.

Comme la plupart des jeunes de 15 ans, DUNCAN (Poehler) peut voir l’âge adulte à l’horizon: l’argent, la liberté, les voitures, les filles … mais la réalité est plus comme: être toujours fauché, conduire avec sa maman assise avec son fusil de chasse et garder sa petite sœur. Il n’est pas exceptionnel, mais il a une vie fantastique riche où il n’est jamais moins qu’incroyable.

La mère de Duncan, ANNIE (Poehler), un agent de contrôle du stationnement qui rêve un jour d’être détective, vit dans la peur perpétuelle que son fils adolescent soit une mauvaise décision de ruiner sa vie et fera tout pour l’empêcher de le faire. Le père de Duncan, JACK (lauréat d’un Emmy Award) Ty Burrell, “Modern Family”), un plombier obsédé par le rock classique qui est déterminé à être un meilleur père que celui qu’il avait, est constamment en train de publier sur Facebook – et ennuyé que ses enfants ne le “lieront pas” avec lui.

Les jeunes sœurs de Duncan sont KIMBERLY, 12 ans (nominée aux Emmy Awards) Riki Lindhome, «Garfunkel and Oates: Trying to be Special», «Another Period»), une fille maladroite et émotive qui peut garder rancune pour toujours; et JING, six ans (Joy Osmanski, “Santa Clarita Diet”), qui adore peut-être un peu son frère aîné et dont le slogan est “Watch me!”, Suivi de la roue la plus lente du monde.

Aider Duncan à naviguer à l’adolescence sont ses amis, le clown de classe BEX (Betsy Sodaro, «Another Period», «Disjointed»); influenceur branché YANGZI (Yassir Lester, «Making History»); aspirants jeunes en difficulté WOLF (Zach Cherry, “Vous”, “Crashing”); et son coup de cœur, MIA (Rashida Jones, “Parcs et loisirs”, “Angie Tribeca”), qui n’a jamais rencontré de cause à laquelle elle ne consacrerait pas sa vie. Le gars le plus cool de leur école est MR. MITCH (Wiz Khalifa, “American Dad !,” “BoJack Horseman”), le professeur / conseiller d’orientation universellement aimé, et occasionnellement entraîneur de gym et infirmière scolaire, en raison de coupes budgétaires.

Animé par Bento Box Entertainment (BOB’S BURGERS), DUNCANVILLE s’inscrit dans la longue tradition de l’animation FOX du dimanche soir, et vient de commencer la production sur une ligne de marchandises hors de prix et produites de manière artisanale pour toute la famille.

