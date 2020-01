Découvrez une nouvelle connexion avec Batman par Tim Burton

Joker Il continue de donner beaucoup à dire. Le film de Todd Phillips, avec Joaquin Phoenix, semble avoir une nouvelle connexion avec Batman de Tim Burton. C’est du moins ce que dit un fan.

Joker Il est l’un des films préférés des critiques, et sans aucun doute aussi les fans de DC. Récemment, un abonné a trouvé une nouvelle connexion avec Batman de Tim Burton, Film de 1989 qui a marqué un avant et un après dans le cinéma de super-héros. Bien qu’il s’agisse d’un tout petit détail, c’est une référence qui peut difficilement être là par hasard.

De la même manière qu’il l’a fait Batman, Joker Cela a également généré un grand impact entre le public et les critiques. Tel est le cas, que ce film de Todd Phillips Il a réussi à être nominé dans 11 catégories Oscar 2020, en plus de remporter le Lion d’or au Festival international du film de Venise en 2019. Pour sa part, Joaquin Phoenix, acteur principal, a également remporté plusieurs prix pour ce film.

Une pure coïncidence?

En octobre de l’année dernière, le directeur Todd Phillips il a dit dans une interview avec Collider qu’il n’a pas intentionnellement mis des oeufs de Pâques dans Joker et que toute personne trouvée par les fans était une erreur. Mais, définitivement, ses paroles peuvent contredire la dernière référence trouvée par un fan.

Grâce à Reddit, un fan a noté qu’une peinture exposée dans le musée qui attaque le blagueur de Jack nicholson apparaît dans le département de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix). L’image est Le jeune bleu (The Blue Boy), du peintre anglais Thomas Gainsborough, date de 1770 et est l’une des œuvres les plus célèbres de l’artiste.

Coïncidence? Nous savons que c’est une peinture célèbre, mais derrière la production de Joker, il y en avait sûrement plus d’un qui était fan de bandes dessinées et de films de Batman.

Article précédentConfirmé: One Piece aura une série en direct sur Netflix

Next articleRobert Pattinson s’est excusé d’avoir déclaré que Batman n’était pas un super-héros

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.