Découvrir la véritable horreur du terrorisme [EXCLUSIVE]

. vous propose une bande-annonce exclusive pour J’ai peur, un thriller politique surnaturel qui combine des éléments surnaturels avec un complot d’enlèvement terroriste pour explorer la signification moderne de la peur.

Travailler aux côtés de la société de cinéma Shout! Factory, le réalisateur Kevin Shulman apporte à l’écran une histoire tendue d’enlèvement, de terrorisme et de terreur surnaturelle. Les fans d’horreur peuvent se réjouir alors que I Am Fear réunit certains des acteurs de l’Halloween de 2007, y compris les icônes d’horreur Kristina Klebe (Hellboy, Don’t Kill It), Bill Moseley (Texas Chainsaw Massacre 3, House of 1000 Corpses, 3 From Hell) et William Forsythe (The Devil’s Rejects). Eoin Macken (Resident Evil: The Final Chapter, Nightflyers), Faran Tahir (Iron Man, Star Trek) et Christian Oliver (Hunters) les rejoignent sur grand écran. Film politique, I Am Fear explore le fonctionnement interne d’une équipe terroriste de cellules dormantes, inculquant les peurs contemporaines autour de l’extrémisme avec un «mal ancien» pour fournir une vue complète de la pathologie de la peur de la société.

I Am Fear combine la tension de haute intensité des thrillers d’enlèvement comme The Call avec la terreur du coin de l’œil de films surnaturels comme Paranormal Activity et The Babadook. Aux prises avec le pouvoir affreux des groupes terroristes, son message à caractère politique correspond à l’intérêt récent pour les films sur fond politique tels que l’adaptation controversée de 2020 The Hunt. Dans I Am Fear, Sara Brown, une journaliste de droite célèbre, est l’un des deux prisonniers kidnappés par un groupe terroriste basé à Los Angeles. I Am Fear réfléchit exactement à ce que signifie avoir peur à l’ère moderne. “Ils [the terrorists] souhaitent montrer au monde le vrai visage de la terreur, mais comment peuvent-ils, alors même qu’ils ne l’ont pas encore vu? »

La nature spécifique de la peur explorée dans le film est née de l’Amérique contemporaine. Dans le film, des terroristes menacent de décapiter leurs captifs à travers une webdiffusion en direct le week-end du 4 juillet. Beaucoup de ses moments les plus terrifiants sont semés de réalités reconnaissables de la vie américaine moderne. Il amplifie la tension en plaçant l’intrigue sur fond d’incendies vicieux californiens. La bande-annonce explore les concepts qui ont formé la base du discours public au cours des cinq dernières années: vérité, peur, connaissance. Le film explore sans relâche l’utilisation de la terreur comme arme. Avec des éléments surnaturels, des explorations de la peur, des enlèvements et des délais, I Am Fear se présente comme une tapisserie étroitement tissée de narration tendue, finement réglée pour explorer les réalités pertinentes.

J’ai peur est prévu pour une sortie en salles limitée le 20 février. En savoir plus sur Twitter et Instagram.

