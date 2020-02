Dee Rees va écrire et diriger l’adaptation d’un nouveau film de “Porgy and Bess” de George Gershwin – Blackfilm

La date limite indique que MGM a fixé Dee Rees écrire et réaliser une adaptation de long métrage de George GershwinAcclamé Porgy and Bess. Irwin Winkler et Charles Winkler produira. Les droits cinématographiques ont été accordés à MGM par le Gershwin Estate, qui a travaillé en étroite collaboration avec Winkler et Rees pour les obtenir.

Écrit à l’origine comme un opéra et adapté de 1925 DuBose Heyward roman du compositeur George Gershwin avec un livret de Heyward et le parolier Ira Gershwin, Porgy and Bess est un conte qui se déroule dans les bidonvilles de Charleston, SC. À Catfish Row, une mendiante handicapée du nom de Porgy tente de sauver Bess de sa violente amante Crown et du trafiquant de drogue Sportin ‘Life. Il a atteint Broadway pour la première fois en 1935 et a été transformé en un film de 1959 qui Otto Preminger réalisé avec Sidney Poitier jouer à Porgy, Dorothy Dandridge comme Bess, Brock Peters en tant que Crown, Sammy Davis Jr comme Sportin ‘Life, et un casting qui comprenait Pearl Bailey et Diahann Carroll. Ses reprises sur scène ont remporté de nombreux Tony Awards.

“Porgy and Bess est à la base, une histoire d’amour”, Dit Rees. “Je suis donc très heureux de relever le défi de ce matériau emblématique hautement vénéré et de soulever l’architecture de cette histoire d’amour improbable et de la re-site à un endroit et un moment de résistance.

«Avec l’aide d’une formidable équipe artistique, ma vision est d’investir cette communauté avec une nouvelle agence et de déplacer les personnages d’un paysage fictif principalement vu de l’extérieur vers une véritable géographie avec des racines historiques et culturelles réelles, de la pertinence et conséquence et qui a été construit et vécu de l’intérieur.

«En accédant à l’esprit des paroles telles qu’elles ont été conjurées, réinterprétées et réarrangées par des grands comme Nina Simone et Billie Holiday, je suis très heureux d’inviter les talents musicaux les plus brillants d’aujourd’hui à donner une nouvelle voix et un nouvel esprit aux joies et les frustrations de la lutte continue des citoyens afro-américains dans ce pays.

“Dans cette nouvelle adaptation, j’espère augmenter les enjeux pour notre héros et notre héroïne, en leur donnant une pleine expression de l’existence en mettant l’accent non seulement sur les circonstances mais aussi sur leur riche vie intérieure et leur passé émotionnel.

“C’est passionnant de travailler avec le producteur légendaire, Irwin Winkler, et l’équipe visionnaire des studios MGM et de faire partie du riche héritage musical du studio.”

Winkler, plus récemment producteur de The Irishman, nominé pour le prix du meilleur film, ainsi que de la série de films Creed issue de Rocky, est déterminé à mettre à jour la célèbre histoire depuis plus de 30 ans.

La partition comprend plusieurs chansons du parolier Ira Gershwin qui sont toutes devenues des classiques, dont «Summertime», «My Man’s Gone Now», «It Ain’t Necessately So» et «Bess, You Is My Woman Now». «Summertime» est l’une des chansons les plus couvertes de l’histoire de la musique, avec des interprétations d’artistes comme Ella Fitzgerald à Louis Armstrong, Al Green, George Benson et Janis Joplin.