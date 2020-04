Défendre Jacob Cast Guide: où vous avez vu les acteurs avant

Qui est dans Défendre Jacob, et où ont-ils été vus auparavant? Basé sur le roman éponyme de William Landay en 2014, la mini-série Apple TV + a été adaptée par le scénariste Mark Bomback. Les trois premiers épisodes de Defending Jacob ont été diffusés sur le service de streaming le 24 avril 2020.

Dans Defending Jacob, Jacob Barber, 14 ans, est arrêté pour avoir tué un camarade de classe. Ses parents, Andy et Laurie, sont naturellement favorables, mais s’inquiètent de la possibilité que leur fils soit coupable. Pendant ce temps, un homme du nom de Leonard Patz supprime des photos de la victime du meurtre sur son téléphone, et Andy révèle des secrets du passé à sa famille et à son avocat. Défendre Jacob sur Apple TV + se compose de huit épisodes.

Le casting de Defending Jacob comprend un super-héros MCU et un acteur principal de la franchise informatique. Dans les seconds rôles, de nombreux interprètes de renom apparaissent tout au long de la série. Ce qui suit est un casting et un guide de personnage pour défendre Jacob sur Apple TV +.

Chris Evans incarne Andrew Steven Barber, un procureur adjoint qui apprend que son fils adolescent a été arrêté pour meurtre.

Dans la culture pop, Evans est surtout connu pour représenter Steve Rogers, alias Captain America, dans le MCU. Il a également joué le rôle de Ransom Drysdale dans Knives Out.

Michelle Dockery joue le rôle de Laurie, l’épouse inquiète d’Andy, qui, sans surprise, n’est pas ravie lorsqu’elle apprend les sombres secrets du passé.

Une actrice anglaise, Dockery a reçu une nomination aux Golden Globe pour avoir interprété Lady Mary Crawley dans Downton Abbey. En 2019, elle est apparue sous le nom de Rosalind Pearson dans The Gentlemen.

Jaeden Martell comme Jacob Barber: Un suspect de meurtre de 14 ans. Jaeden Martell est surtout connu sous le nom de Young Bill Denbrough de la franchise de films IT et Jacob Thrombey de Knives Out.

Cherry Jones comme Joanna Klein: Un avocat de la défense. Cherry Jones a remporté les Primetime Emmy Awards pour avoir interprété Allison Taylor dans 24 et Holly dans The Handmaid’s Tale. Elle a également joué le rôle de Leslie Mackinaw dans Transparent.

Pablo Schreiber comme Neal Logiudice: Un procureur. Pablo Schreiber a interprété Nick Sobotka dans The Wire season 2 et George “Pornstache” Mendez dans Orange Is the New Black.

Betty Gabriel comme Paula Duffy: Le partenaire d’Andy. Betty Gabriel a interprété Georgina dans Get Out and Maling dans Westworld saison 2.

Sakina Jaffrey dans le rôle de Lynn Canavan: Le procureur de district. Sakina Jaffrey a interprété Linda Vasquez dans House of Cards, Sonu Lahiri dans The Mindy Project et Antara Nayar dans Mr. Robot.

Poorna Jagannathan en tant que Dr. Elizabeth Vogel: Poorna Jagannathan a interprété Safar Khan dans The Night Of, Katie Richmond dans Big Little Lies et Sanjana Mirza dans Messiah.

Shawn Fitzgibbon en tant que détective Peterson: Le collègue d’Andy. Shawn Fitzgibbon est connu pour ses rôles au cinéma dans Mystic River, The Equalizer et Manchester by the Sea.

Liam Kilbreth comme Ben Rifkin: Une victime de meurtre. La défense de Jacob marque les débuts de la télévision pour Liam Kilbreth.

Devon Diep comme Reiko Ishida: Un employé des Affaires publiques. Devon Diep est apparu dans The Heat et Jessica Jones.

Daniel Henshall comme Leonard Patz: Un suspect de meurtre. Daniel Henshall est connu pour ses rôles dans les films The Snowtown Murders, The Babadook et Okja.

Jordan Alexa Davis comme Sarah Grohl: Le camarade de classe de Jacob. Jordan Alexa Davis a exprimé Poppy dans Pamperina. Elle est également apparue dans Thriller et Just Between Us.

Ben Taylor en tant que Derek Yoo: L’ami de Jacob. Ben Taylor a interprété Flynn Burnett à Nashville.

Patrick Fischler comme Dan Rifkin: Le père de la victime du meurtre. Patrick Fischler a interprété Dan dans Mulholland Drive et Jimmy Barrett dans Mad Men.

Megan Byrne comme Joan Rifkin: La mère de la victime du meurtre. Megan Byrne décrit Gladys à New Amsterdam.

Tamara Hickey comme Toby: Le meilleur ami de Laurie. Tamara Hickey est apparue dans Bull et The Equalizer 2.

J. K. Simmons comme Billy Barber: J.K. Simmons a remporté un Oscar pour sa performance de soutien dans Whiplash. Il a exprimé Lenny Turtletaub dans BoJack Horseman et dépeint J. Jonah Jameson dans le MCU.

Paul Wesley comme Bobby: Paul Wesley a interprété Stefan Salvatore dans The Vampire Diaries et Tucker Reed / Eddie Longo dans Tell Me a Story.

Myra Lucretia Taylor en tant que juge Rivera: Myra Lucretia Taylor a interprété Viola Morris dans Hunters.

Jake Picking en tant que Jake: Jake Picking est apparu dans Patriots Day et Blockers. Il incarne Rock Hudson dans la prochaine série Hollywood.

Nathan Parsons comme Mike: Nathan Parsons a interprété Jackson Kenner dans The Originals et Jean-Luc La Joie dans I Still Believe. Il joue actuellement le rôle de Max Evans à Roswell, au Nouveau-Mexique.

Leighton Meester comme Sara: Leighton Meester a joué le rôle de Blair Waldorf dans Gossip Girl et incarne actuellement Angie D’Amato dans Single Parents.

Kat Graham comme Rose: Kat Graham a joué le rôle de Bonnie Bennett dans The Vampire Diaries et interprété Jada Pinkett dans All Eyes on Me.

Matt Lanter comme Jason: Matt Lanter exprime Anakin Skywalker dans Star Wars: The Clone Wars. Il a également dépeint Wyatt Logan dans Intemporel.

William Xifaras en tant que père O’Leary: William Xifaras est apparu dans The Equalizer et Castle Rock.

