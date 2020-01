Défendre tout le monde: bande-annonce de la saison 5 d’Outlander

Starz a publié la bande-annonce officielle de la cinquième saison attendue d’Outlander, qui sortira dans notre pays, en DUAL et via Movistar + le 17 février, un jour plus tard qu’aux États-Unis.

‘Outlander’ est l’adaptation télévisuelle du best-seller international écrit par Diana Gabaldon, une série de romans qui ont une légion puissante de followers et de followers à travers le monde.

«Outlander»‘conserve son cachet de série sombre, mature et audacieux dans le traitement de la violence et du sexe. Une production qui mélange l’élément fantastique du voyage dans le temps avec la relation passionnée de ses protagonistes, en le transformant en quelque chose de plus qu’une simple série de petits.

La grande histoire d’amour du monde Serifilo surmonte toutes les barrières, y compris celle du temps et de l’espace … Assises dans leur nouveau domicile en Caroline du Nord, Claire et Jaime doivent faire face cette fois à l’éclatement du conflit entre la Couronne anglaise et les colonies Américain en 1767 dans cette nouvelle saison qui adapte ce qui s’est passé dans le roman «La croix brûlante».

Développée par Ronald D. Moore, la distribution de la série est dirigée par Caitriona Balfe dans le rôle de Claire, une femme forte et indépendante en avance sur son temps, et Sam Heughan dans le rôle de Scottie Jamie.

Ils complètent leur casting Lauren Lyle comme Marsali, Csar Domboy comme Fergus, Ed Speleers comme l’impitoyable Stephen Bonnet, Sophie Skelton comme Brianna, la fille de Jamie et Claire, et Richard Rankin comme le petit ami de ce dernier, Roger.

