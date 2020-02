Déjà en développement ‘Creed III’, avec Zach Baylin comme scénariste

Bien que Sylvester Stallone ait parlé de la possibilité de démarrer un nouveau spin-off Rocky avec un nouveau combattant, le Hollywood Reporter rapporte que MGM a commencé le développement de «Creed III», troisième volet de la franchise à succès qui, selon les médias, a un script de Zach Baylin, responsable du livret du biopic de Vénus et Serena Williams avec Will Smith, «King Richard».

«Crois. La légende de Rocky ‘est arrivée en 2015 avec la direction de Ryan Coogler et le rôle de Sylvester Stallone, Michael B. Jordan et Tessa Thompson. Le film a rapporté 173 millions de dollars au box-office mondial, en dessous des 213 millions collectés par sa suite, ‘Creed II. La légende de Rocky ‘en 2018. La suite a été réalisée par Steven Caple Jr. et, comme le premier opus, il a reçu des critiques généralement positives.

Pour le moment, il n’y a pas de détails concernant l’intrigue du troisième versement, bien que l’étude ait déjà été lancée pour trouver un directeur de la garantie pour reprendre le projet. Il semble clair que le casting aura à nouveau Stallone, Jordan et compagnie.