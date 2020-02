Delirium veut montrer aux joueurs leurs pires cauchemars

le Chemin de l’exil la dernière mise à jour de la ligue a été annoncée comme Delirium, une extension qui vient non seulement avec de nouveaux mécanismes de ligue, mais aussi avec des changements fondamentaux dans la façon dont les personnages peuvent être construits. Cette Ligue du délire se concentrera sur la création d’une réalité alternative brumeuse dans certains domaines de l’ARPG de GGG, créant de nouveaux ennemis cauchemardesques et tordant les ennemis actuels dans des versions plus meurtrières.

Influencé à la fois par la série de jeux vidéo Diablo et Magic: The Gathering, Path of Exile est connu depuis longtemps pour sa fantaisie sombre, ses mises à jour massives de la Ligue et ses systèmes tristement célèbres. Depuis la sortie PC originale du jeu en 2013, Path of Exile a présenté aux fans une grande variété de divertissements générés de manière aléatoire et une pléthore d’extensions et de mises à jour qui améliorent constamment la rejouabilité du jeu.

Dans la dernière bande-annonce de Path of Exile: Delirium, un nouveau maître effrayant demande aux joueurs d’embrasser la folie potentielle dans la quête d’un meilleur butin. Autrement dit: la brume de délire rend tous les ennemis plus difficiles, mais augmente également les chances de chute. Comme pour les autres ligues, de nouveaux objets, compétences et matériaux d’artisanat uniques seront ajoutés au jeu. Delirium présente également un changement beaucoup plus important: comme visible sur la page d’annonce Path of Exile, la nouvelle Ligue POE présentera Cluster Jewels, un nouveau type de bijou qui peut ouvrir de nouveaux chemins d’arbre de compétences passives aux confins de la compétence passive massive de POE carte. Les joyaux de cluster peuvent avoir 280 différents effets aléatoires et une variété de nœuds – ils peuvent également être enfichés les uns dans les autres, permettant aux joueurs de créer de nouveaux arbres de compétences à suivre, en se ramifiant à partir d’un seul nœud de joyau.

POE appelle cela le changement le plus important dans sa création de build depuis 2016, lorsque les classes d’Ascendance ont été introduites. Il pourrait facilement permettre des prises alternatives sur des builds POE très traditionnels qui étaient auparavant étirés sur la carte des compétences afin d’obtenir des nœuds importants. C’est un excellent moyen de garder les joueurs autour pendant un calendrier de sortie compétitif 2020. Les cartes de la phase finale recevront également des modifications, notamment des améliorations de l’interface utilisateur et des méthodes plus concrètes pour générer des boss de phase finale. Un nouvel objet, Delirium Orbs, sera désormais en mesure de créer des cartes pour faire apparaître les brumes Delirium. Semblables aux Scarabs ajoutés lors de la ligue Betrayal, ces orbes faciliteront également la recherche d’objets spécifiques sur les cartes. Les joueurs peuvent également collecter des matériaux pour déverrouiller une carte Simulacrum et combattre un boss de ligue finale encore inconnu.

Path of Exile continue de dominer le marché des ARPG, du moins pour l’instant. Au cours de la tournée de presse, le fondateur de GGG, Chris Wilson, a expliqué comment le jeu a continué à recruter de nouveaux joueurs en 2019 au même rythme que depuis des années, et chaque nouvelle ligue trouve le jeu confortablement près du sommet des graphiques de jeu Steam sans ARPG notable concurrents. Mais l’avenir est une question différente. Les joueurs craignent que le jeu ne soit trop gonflé par le contenu de la Ligue persistante alors que la bêta de POE 2 (actuellement non planifiée, potentiellement jouable fin 2020) se rapproche. POE 2 est une excellente occasion de concentrer le contenu des deux jeux et de supprimer un poids mort. Il est probable que GGG utilise les ligues à venir pour tester comment certains de ces changements seront reçus. Cela rend les nouvelles pistes de bijoux de Delirium particulièrement intéressantes, si elles sont destinées à rester – ou peut-être même être la base d’un système pour Chemin de l’exil 2.

